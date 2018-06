Camilla

Après avoir travaillé pendant des années sur le symbolisme du Tarot de Marseille, J'ai retracé la présence de millions de symboles placés les uns par rapport aux autres grâce à une logique étonnante. Ce symbolisme donne vie à une structure ésotérique invisible aux yeux d'un non-initié ou qui prétend étudier l'instrument du Tarot à partir d'un simple livre. L'une des caractéristiques de cette structure, combinée à l'étude de l'histoire et de la logique initiatique du tarot, est la possibilité de refléter une méthode de lecture complètement révolutionnaire que nous avons appelée: la méthode DESTINLa méthode de lecture DESTIN est une méthode révolutionnaire car elle permet d'exploiter la logique avec laquelle les Tarots s'expriment eux-mêmes. Il s'agit d'élever les règles du Tarots en observant directement les symboles. C'est précisément l'observation symbolique qui rend cette méthode de lecture efficace et unique dans le monde. Il n'est jamais arrivé jusqu'à aujourd'hui que le Tarot soit lu selon sa propre logique, une langue non seulement archétypale, mais faite de couleurs, de nombres, de symboles et de noms liés les uns aux autres. Jusqu'à présent, les étudiants ont étudié le Tarot à partir de livres qui leur fournissaient des significations pour chaque carte, mais quand ils sont arrivés au point d'ouvrir une ouverture de première main, un blocage est apparu. C'est parce qu'elle repose sur l'intuition de ceux qui lisent le tarot à ce moment-là, excluant a priori toute autre dimension. Avec la méthode de lecture DESTIN, cela n'arrivera plus, car ce seront les Tarots eux-mêmes qui parleront. Le tarologue doit simplement lire ce qui apparaît clairement sur les cartes extraites. Une méthode très simple mais puissante. Cette méthode de lecture est enracinée dans le principe de synchronicité. Au fil des siècles, lea transmis une tradition existante au-delà du simple jeu de cartes. Derrière la banalité apparente du symbole se cache une logique initiatique complexe. Le Tarot est en fait un système philosophique dont le jeu de cartes n'est autre que son support. C'est vrai, cette méthode est difficile et c'est pourquoi seul les membres de notre équipe chez destin.ch peuvent diffuser cette connaissance car ils ont développé cette méthode de lecture avec des années d'études. Certains plagiaires ont essayé de reprendre et de propager cette méthode, mais ils n'ont pas compris que leur effort était inutile. Pour expliquer la méthode de lecture DESTIN on a besoin de son inventeur ou d'une personne directement éduquée par lui. Ce n'est que de cette manière que la Science Initiatique sera respectée. La méthode DESTIN révolutionne le monde de la lecture du Tarot en essayant de corriger les erreurs répétées au fil des années. Le problème lié aux méthodes de lecture suggérées par la tradition cartomancienne est toujours le même: donner à chaque carte un sens fixe et inamovible, puis la combiner avec d'autres significations fixes et immuables dans l'espoir de prédire des futurs hypothétiques. Au-delà de cela il y a aussi une revendication singulière pour forcer le sens d'une carte en fonction de la position dans laquelle elle est sortie: c'est ce que vous avez en faveur, c'est ce que vous avez contre, amours, famille, amis et ainsi sur. Le Tarot, cependant, est un alphabet symbolique. Cette dimension ne peut pas être exclue. La méthode de lecture DESTIN est la seule capable de ressusciter l'énergie primordiale contenue dans le Tarot de Marseille grâce à un travail direct sur le symbole et une connexion intime avec les arcanes. Ce lien ne peut être créé que par une connaissance approfondie de cet outil. La caractéristique la plus surprenante de cette méthode de lecture est la possibilité de donner réponses à des situations extrêmement complexes.