Bélier, les coûts, quel que soit le coût !

Bélier est un signe rebelle aux règles, passionné et courageux. Il a des fantasmes très épicés et audacieux et il a le petit défaut de ne pas pouvoir attendre: quand il a un rêve, même un rêve érotique, il veut tout de suite le faire, à tout prix. La femme est très désinhibée: elle aime dominer le jeu de la séduction, sauter sur sa proie, la déshabiller et l’embrasser dans ses parties intimes, la transformant en un véritable sujet obéissant. Le mâle Bélier n'aime pas suivre les règles: son rêve secret est de trouver une femme qui obéit à la sienne. Il aime éteindre la lumière soudainement et le faire dans les endroits les moins prévisibles: de l'ascenseur à la cabine d'avion, de la salle de bains du bureau à la cuisine, pendant que vous préparez quelque chose de délicieux!



Taureau, de la table au thalamus !

Le signe du zodiaque du Taureau a un goût très développé et des papilles olfactives. Parmi les plus sensuels du zodiaque, ce signe relie souvent le sexe à la gorge. Il aime combiner la nourriture et le vin dans une extase complexe d'amour. Il s'énerve en buvant une liqueur vintage ou en mangeant des pâtisseries succulentes avec du poisson. Les huîtres et le champagne lui donnent la chair de poule: face à certaines combinaisons, il perd la tête. Il n'adore rarement utiliser la nourriture dans ses rêves érotiques: elle va jouer avec la langue dans les parties privées des partenaires, accompagnés de miel, chocolat ou cubes de glace; il osera utiliser le beurre comme dans la dernière scène de Last Tango à Paris. Le restaurant est le lieu de séduction préféré par ce signe, même pour mettre en pratique ses fantasmes!



Gémeaux, une belle bande !

Le signe des Gémeaux est ouvert à la vie, aux expériences, à la jouissance comme instrument de la connaissance et, pourquoi pas, au plaisir. Ses rêves érotiques sont donc très imaginatifs et particulièrement encombrés, car ils aiment être entourés de personnes et connaissent toujours de nouvelles personnes. Les Gémeaux sont irrévérencieux, provocateurs et aiment s'amuser: ils voient le sexe comme un jeu et ne se prennent pas au sérieux. Les femmes de l'enseigne rêvent de faire l'amour avec d'autres femmes: elles sont particulièrement attirées par le petit sein. Les hommes sont cependant parmi les plus expérimentaux: dans leur lit, il y a de la place pour les amis et les amis, sans distinction, avec des émotions et des passions pour tout le monde. Le sexe en groupe stimule grandement le fantasme des Gémeaux, qui parviennent à avoir une double vie: à l'intérieur et à l'extérieur du thalamus ne sont pas les mêmes, essayez de croire!



Cancer, au-delà de l'apparence !

Le signe zodiacal du cancer n'est qu'apparemment timide et peu sûr: à l'intérieur du thalamus, en fait, il est dépourvu de toute inhibition et devient agressif, imprudent et sauvage. Il aime beaucoup se mettre au service de son partenaire en satisfaisant tous ses besoins: voir son partenaire jouir, il s’amuse beaucoup. Les hommes du signe cherchent généralement une femme mature, qui peut les guider: ils rêvent de faire l'amour avec une milf, experte et charmante, qui sait satisfaire leurs désirs. Les femmes sont ouvertes à l'utilisation de petits jouets érotiques: huiles de massage, vaseline, ovules et vibrateurs. Défense brisée de la timidité, avec Cancer, vous découvrirez un monde très voluptueux et agréable, adapté uniquement à ceux qui ne se laissent pas inhiber ou freiner par la réticence!



Lion, le traditionaliste

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le Lion, sournois et un peu égocentrique, parle, parle mais n'ose aller nulle part avec le sexe. Ses fantasmes sont plutôt traditionnels, en effet, malgré les apparences, il cherche sous les draps le cocooning et le romantisme. Elle aime être la protagoniste, mais ne veut surtout pas dominer, elle ne veut pas se plier aux demandes de son partenaire, qui doit cependant la satisfaire avec un beau cunnilingus avant de s'engager dans une relation complète. L'homme du Lion sous les draps aime être le protagoniste: il rêve de deux femmes pour lui, qui le caressent et le Kimono comme deux geishas. Il aime être passif plutôt qu'actif et se livrer aux caresses érotiques de deux Valkyries sensuelles!



Vierge, bien au-delà des attentes

Ce signe zodiacal est très mental: pour cette raison, ses fantasmes sont vifs et très poussés, malgré son apparence si confinée, maîtrisée et discrète. Sous les draps, cependant, le signe de la Vierge va bien au-delà des attentes, perdant presque totalement cet air froid et boutonné qui le distingue habituellement. Il aime beaucoup les pratiques du doux sadomaso: sans exagérer, il aime les jeux de rôle, il aime parfois dominer et parfois être dominé, en utilisant des combinaisons de lattex, des bas résille, des fouets. Elle rêve d'avoir des relations sexuelles avec un inconnu, dans un lieu qui n'attend ni n'imagine pas: elle veut un partenaire qui sent l'odeur d'un vrai homme et qui prenne les devants sans trop hésiter!



Balance, transgression !

Le rêve de la Balance est de transgresser les règles. Habituellement si équilibré et respectueux des formes, ce signe cache en réalité un fort désir de rébellion à la routine. Il n'est pas toujours capable de répondre à ses souhaits, car il craint qu'il se trompe et blesse son partenaire, mais parfois il se sent attiré par des fantasmes très chauds. Il rêve d'aller au lit avec une femme de spectacle ou avec plus de femmes, qui le gâtent avec mille attentions. Comme un animal de scène, elle imagine et s’excite en essayant de contrôler la situation avec ses mains, tandis que ses copains utilisent leur bouche sur son corps. Au contraire, elle se laisse parfois séduire par le fantasme de faire l'amour avec un homme puissant, peut-être même du patron au travail: elle aime être dominée par une figure autoritaire!



Scorpion, l'embarras du choix !

Le scorpion est un signe imprévisible et, de la même manière, ses fantasmes sont également imprévisibles, et sont parmi les plus brûlants de tout le zodiaque. Les rêves érotiques de ce signe se situent dans l'imaginaire sexuel, mais ils sont tous unis par un désir: celui de la provocation et de voir combien le partenaire résiste à l'épreuve. Il rêve d'être le protagoniste d'un film de lumière rouge, aime être filmé en faisant l'amour, aime déguster et lécher plus de partenaires en même temps. En revanche, elle se laisse enthousiasmer par l'idée d'être sodomisée: l'anus est son point érogène et elle aime beaucoup son partenaire en utilisant autant d'instruments imaginatifs. Certains Scorpions, peut-être parce qu'ils sont souvent allés plus loin, recherchent en réalité quelque chose de plus romantique: il est vraiment difficile de prévoir leurs mouvements!



Sagittaire, contact naturel !

Le signe zodiacal du Sagittaire est très aventureux mais en même temps concret. Malgré sa tête dans les nuages, dans le domaine de l'eros ce n'est pas tant pour le subtil: essayez de mettre en pratique tous ses fantasmes, sans rêverie. Les femmes sont très attirées par les hommes exotiques: la beauté d'une peau noire et d'un corps athlétique les taquine, mais pas autant que celle de nombreuses peaux noires et de nombreux corps athlétiques. Ils sont aussi assez exhibitionnistes: pour cela, ils aiment avoir des relations sexuelles avec des fenêtres ouvertes. Il aime s'abandonner au plaisir dans des lieux très naturels: sur la plage, dans les forêts, dans un grand pré. Le Sagittaire masculin aime aussi le sexe en groupe et les échanges de couples: c'est un vrai coquin!



Capricorne, sans freins Le Capricorne est un signe qui rêve peu: très pratique et concret n'aime pas s'abandonner à des voyages mentaux. Tout ce qu'il pense doit avoir un réel retour: c'est pourquoi il n'a pas peur de réaliser ses fantasmes les plus poussés. Cela a tout à fait raison: sous le masque du signe discipliné et bourreau de travail, il y a une nature spasmodique et agitée qui aime expérimenter la rencontre avec le partenaire. Les femmes Capricorne aiment être attachées et dominées et ne dédaignent pas les pratiques de servitude. Cependant, il a la nature de la tête: il veut être un roi pour son partenaire, qui doit obéir silencieusement à ses désirs et être imparable. Le fantasme du mâle Capricorne est de faire l'amour avec plusieurs partenaires: pas tous ensemble mais en succession!



Verseau, fantaisie et liberté !

Nous sommes confrontés à l'un des signes les plus originaux de l'ensemble du zodiaque. Le Verseau, en fait, est un véritable libertin qui ne peut pas supporter des liens trop étroits et suffocants. La relation du couple avec le Verseau doit être ouverte aux autres: il déteste les couples fermés sur eux-mêmes. Au contraire, ce signe aime les échanges de couples ou le sexe libre: les pratiques érotiques sont perçues comme un moyen d'évoluer et de se connaître. Il rêve de faire l'amour en plein air, embrassant son partenaire parmi tant d'autres couples qui font l'amour dans un style hippie.



Poisson, amour jusqu'au bout !

Le signe zodiacal des Poissons est très romantique et passionné: s'il est amoureux, il se laisse aller à toute sorte d'expérimentation érotique, selon les souhaits de son partenaire. La femme de l'enseigne est intriguée par des partenaires qui ont quelques années de plus qu'elle et qui savent diriger les danses avec compétence et expérience. Il aime être courtisé par plusieurs hommes en même temps, sans qu'ils connaissent l'existence de l'autre. Pour certains, il est offert d'une certaine manière, pour d'autres par d'autres: son fantasme est très vif



