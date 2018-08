Editoweb Magazine propose des commentaires d'actualité et de la littérature, des textes littéraires - sciences fiction, polar, littérature fantastique, ésotérisme - et des infos en temps réel.

Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance ? Qu'elle soit pure ou basée sur les arts divinatoires, la voyance a ses adeptes et ses professionnels. C'est une discipline non scientifique et pour cette raison, elle est souvent entourée d'une aura de mystère et de scepticisme qui amène beaucoup à s'en méfier. Voyons ce qui est plus spécifique dans notre article



Qui est le voyant ou la voyante ?



Un voyant a la capacité psychique de percevoir ou de recevoir des informations sans l'aide des cinq sens. En pratique, il a un sixième sens. Ce cadeau lui permet de prévoir l’avenir à travers une précognition. La clairvoyance s'apparente à la parapsychologie, une discipline rejetée par presque toute la sphère scientifique, même si depuis plus d'un siècle elle a été étudiée en milieu universitaire, notamment aux États-Unis. Grâce à ses facultés extra-sensorielles, le visionnaire peut vous aider à voir clairement en vous et à prendre les bonnes décisions. Mais cela ne fait pas de lui un magicien. Ne comptez pas sur le fait qu'il peut révéler les numéros gagnants du loto ou restaurer votre santé avec un coup de baguette magique. Et il ne faut même pas confondre le fauteuil du voyant avec le canapé du psychanalyste. Pendant la consultation c'est lui qui parle, pas vous !



Un bon Voyant ne pose que très peu de questions. Ne lui dites pas trop au début. Il appartient au voyant de se placer sur la fréquence de ceux qui le consultent, de saisir ses vibrations. C'est à lui de vous comprendre, de décrire votre personnage, de comprendre ce qui vous mène à lui même au téléphone. Il doit vous parler dès les premières minutes. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le discours de la voyante ou si l'étincelle ne commence pas, il est préférable de mettre fin à la consultation. Vous n'aurez besoin de rien.



Evitez toutefois d'étirer les petits pièges, par exemple en retirant l'alliance avant de demander "à ton avis je suis marié?". Avec ce petit jeu, vous risquez de casser le climat de confiance indispensable à une bonne séance. Vous comprendrez très bientôt avec qui vous traitez. Un voyant médiocre essaiera toujours de vous voler des informations.



Trouver un Voyant exceptionnel par hasard, parmi les annonces d'un journal de quartier ou sur Internet, est une mission impossible. D'autant que l'univers de la clairvoyance n'est pas du tout réglementé et représente un champ d'action idéal pour les tricheurs de toutes sortes. Tout le monde peut prétendre être très compétent et trouver des clients, en choisissant des personnes en situation de fragilité. Pour trouver le vôtre, faites confiance au bouche à oreille et à la réputation sur Internet. Dans tous les cas, vous vous méfiez des publicités étonnantes et attentives, les promesses trop belles pour être vraies. Même chose pour les voyants qui prédisent des catastrophes si vous hésitez à vous fier à leurs services.



En savoir plus : Un voyant a la capacité psychique de percevoir ou de recevoir des informations sans l'aide des cinq sens. En pratique, il a un sixième sens. Ce cadeau lui permet de prévoir l’avenir à travers une précognition. La clairvoyance s'apparente à la parapsychologie, une discipline rejetée par presque toute la sphère scientifique, même si depuis plus d'un siècle elle a été étudiée en milieu universitaire, notamment aux États-Unis. Grâce à ses facultés extra-sensorielles, le visionnaire peut vous aider à voir clairement en vous et à prendre les bonnes décisions. Mais cela ne fait pas de lui un magicien. Ne comptez pas sur le fait qu'il peut révéler les numéros gagnants du loto ou restaurer votre santé avec un coup de baguette magique. Et il ne faut même pas confondre le fauteuil du voyant avec le canapé du psychanalyste.Un bonne pose que très peu de questions. Ne lui dites pas trop au début. Il appartient au voyant de se placer sur la fréquence de ceux qui le consultent, de saisir ses vibrations. C'est à lui de vous comprendre, de décrire votre personnage, de comprendre ce qui vous mène à lui même au téléphone. Il doit vous parler dès les premières minutes. Si vous ne vous reconnaissez pas dans le discours de la voyante ou si l'étincelle ne commence pas, il est préférable de mettre fin à la consultation. Vous n'aurez besoin de rien.Evitez toutefois d'étirer les petits pièges, par exemple en retirant l'alliance avant de demander "à ton avis je suis marié?". Avec ce petit jeu, vous risquez de casser le climat de confiance indispensable à une bonne séance. Vous comprendrez très bientôt avec qui vous traitez. Un voyant médiocre essaiera toujours de vous voler des informations.Trouver un Voyant exceptionnel par hasard, parmi les annonces d'un journal de quartier ou sur Internet, est une mission impossible. D'autant que l'univers de la clairvoyance n'est pas du tout réglementé et représente un champ d'action idéal pour les tricheurs de toutes sortes. Tout le monde peut prétendre être très compétent et trouver des clients, en choisissant des personnes en situation de fragilité. Pour trouver le vôtre, faites confiance au bouche à oreille et à la réputation sur Internet. Dans tous les cas, vous vous méfiez des publicités étonnantes et attentives, les promesses trop belles pour être vraies. Même chose pour les voyants qui prédisent des catastrophes si vous hésitez à vous fier à leurs services.En savoir plus : https://medium-mag.com/

Voir la carte

Tania Voyante chez medium-mag.com











Tania Voyante chez medium-mag.com

Flashback : < > Horoscope Bélier amour 2018 Astrologie amoureuse Voyance ?