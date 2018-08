Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance Jupiter dans les maisons symbolise la facilité de vivre sans rencontrer ni obstacles ni embûches. De ce fait, l'individu réussit à s'affirmer aisément. Dans son aspect positif, Jupiter dans les maisons indique opulence et succès ; dans son aspect négatif, le gaspillage des biens matériels et les mauvaises affaires dues à l'incapacité financière du sujet.



Jupiter dans la première maison : symbolise la sympathie que le sujet réussit à irradier tout autour de lui, la joie de vivre et l'amour de la nature.

Jupiter dans la deuxième maison : indique la bonne administration de ses richesses par le sujet, les investissements fructueux et qui rendent la vie facile.

Jupiter dans la troisième maison : facilité pour les études et les épreuves scolaires ( examens, concours).

Jupiter dans la quatrième maison : parents qui influencent positivement les études de leur fils, lequel sera en position d'accroître la situation financière de son père grâce à son sens des affaires.

Jupiter dans la cinquième maison : indique la parfaite réussite dans les arts et les satisfactions que procurent ses enfants

Jupiter dans la sixième maison : indique les succès de nature professionnelle et les relations harmonieuses qui unissent le sujet à ses collègues et à ses supérieurs ; il sera donc facile au sujet d'être nommé à un poste de commandement où il sera apprécié et respecté par ses subordonnés.

Jupiter dans la septième maison : à quel point le sujet peut tirer de grands avantages de la bonne société dont il fait partie.

Jupiter dans la huitième maison : indique la richesse que le sujet acquiert par un héritage, un mariage ou des placements.

Jupiter dans la neuvième maison : souligne l'objectivité avec laquelle le sujet parvient à accepter les critiques que lui font les autres, et le grand respect que lui inspirent les idées, même contraires aux siennes, si elles sont fondées sur une authenticité morale et intellectuelle.

Jupiter dans la dixième maison : signifie le pouvoir que l'individu exerce sur les autres, un pouvoir tant économique que militaire et politique. Indique également la grande facilité avec laquelle le sujet peut connaître la célébrité.

Jupiter dans la onzième maison : indique le talent et l'adresse grâce auxquels le sujet parvient à acquérir une position sociale confortable et enviée. Indique également la considération et la protection dont il jouit.

Jupiter dans la douzième maison : représente les victoires que l'individu emporte sur les obstacles que le destin ou ses ennemis mettent en travers de son chemin.



