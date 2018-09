Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance ? Parlons de voyance en détails de la médiumnité à la clairvoyance !



La médiumnité représente l'ensemble des facultés qui permettent à l'être humain de communiquer avec le monde invisible.

Le médium sert de lien entre le monde de l'au-delà et le monde physique. Il est important de bien définir le terme, car trop souvent, le sourcier, les magnétiseurs et les télépathes sont qualifiés de Mediums. La médiumnité est une sensibilité inhérente à certaines personnes, ce n'est pas un cadeau héréditaire ou un pouvoir magique. L'héritage est une notion fausse transmise essentiellement par des médiums professionnels, des magiciens et des mentalistes qui se qualifient de médiums et qui se réfèrent à l'occultisme, à l'ésotérisme et à la magie, créant ainsi une confusion dans le public. Le phénomène de la médiumnité exige certaines explications. Tous ceux qui ont étudié le spiritisme savent que l'homme est pourvu d'un esprit, d'un organisme fluidique invisible, d'une enveloppe inséparable de l'âme qui progresse, s'affine et s'affine avec la vie.



Le corps physique, avec ses cinq sens, n'en est qu'une représentation grossière, sa prolongation sur le plan matériel. Les sens psychiques, étouffés sous la chair chez la plupart des humains, récupèrent pendant le sommeil et après la mort une partie de leurs moyens d'action et de perception. Cette enveloppe subtile est en réalité notre véritable forme indestructible, avant la naissance. C'est le siège permanent des facultés de l'esprit, tandis que le corps matériel n'est qu'un costume emprunté.



La médiumnité est donc la faculté que certains êtres possèdent, d'extérioriser les sens profonds de l'âme qui, chez la plupart d'entre nous, restent inactifs et voilés pendant la vie terrestre; c'est le moyen de pénétrer le monde des esprits. La Médiumnité grandit essentiellement à cause de la nature sensible de l'individu, elle est généralement le résultat d'une décision, une réflexion, mûrie dans le passé avant la réincarnation, donc elle a le caractère d'une mission choisie.



Les perceptions médiumniques seront de l'ordre de la pensée et de l'intuition. Bien sûr, il existe des facultés humaines spontanées et ordinaires d'échange télépathique et intuitif, mais elles ne signifient pas nécessairement une capacité médiumnique, sinon le monde entier serait un Médium. Ces facultés sont exacerbées, ce qui lui donne une sensibilité suffisante pour recevoir une autre réalité, extérieure à notre monde sensible. Il perçoit l'autre dimension et s'il exerce sa sensibilité potentielle, de telle sorte qu'il s'ouvre progressivement aux influences des esprits, il peut alors devenir son intermédiaire. Lorsqu'il devient réceptif, il se trouve dans un second état où il ne maîtrise plus pleinement ses pensées, ses actions ou ses gestes. C'est à partir de cet état qu'un esprit peut se manifester sous différentes formes selon le support, avec une sensibilité pour l'écriture automatique, la clairvoyance, l'incorporation, le rêve magnétique, etc. Mais avant la manifestation d'un esprit, des manifestations subconscientes peuvent avoir lieu.



En savoir plus : Lesert de lien entre le monde de l'au-delà et le monde physique. Il est important de bien définir le terme, car trop souvent, le sourcier, les magnétiseurs et les télépathes sont qualifiés de Mediums. Laest une sensibilité inhérente à certaines personnes, ce n'est pas un cadeau héréditaire ou un pouvoir magique. L'héritage est une notion fausse transmise essentiellement par des médiums professionnels, des magiciens et des mentalistes qui se qualifient de médiums et qui se réfèrent à l'occultisme, à l'ésotérisme et à la magie, créant ainsi une confusion dans le public. Le phénomène de la médiumnité exige certaines explications. Tous ceux qui ont étudié le spiritisme savent que l'homme est pourvu d'un esprit, d'un organisme fluidique invisible, d'une enveloppe inséparable de l'âme qui progresse, s'affine et s'affine avec la vie.Le corps physique, avec ses cinq sens, n'en est qu'une représentation grossière, sa prolongation sur le plan matériel. Les sens psychiques, étouffés sous la chair chez la plupart des humains, récupèrent pendant le sommeil et après la mort une partie de leurs moyens d'action et de perception. Cette enveloppe subtile est en réalité notre véritable forme indestructible, avant la naissance. C'est le siège permanent des facultés de l'esprit, tandis que le corps matériel n'est qu'un costume emprunté.La médiumnité est donc la faculté que certains êtres possèdent, d'extérioriser les sens profonds de l'âme qui, chez la plupart d'entre nous, restent inactifs et voilés pendant la vie terrestre; c'est le moyen de pénétrer le monde des esprits. Lagrandit essentiellement à cause de la nature sensible de l'individu, elle est généralement le résultat d'une décision, une réflexion, mûrie dans le passé avant la réincarnation, donc elle a le caractère d'une mission choisie.Les perceptions médiumniques seront de l'ordre de la pensée et de l'intuition. Bien sûr, il existe des facultés humaines spontanées et ordinaires d'échange télépathique et intuitif, mais elles ne signifient pas nécessairement une capacité, sinon le monde entier serait un. Ces facultés sont exacerbées, ce qui lui donne une sensibilité suffisante pour recevoir une autre réalité, extérieure à notre monde sensible. Il perçoit l'autre dimension et s'il exerce sa sensibilité potentielle, de telle sorte qu'il s'ouvre progressivement aux influences des esprits, il peut alors devenir son intermédiaire. Lorsqu'il devient réceptif, il se trouve dans un second état où il ne maîtrise plus pleinement ses pensées, ses actions ou ses gestes. C'est à partir de cet état qu'un esprit peut se manifester sous différentes formes selon le support, avec une sensibilité pour l'écriture automatique, la clairvoyance, l'incorporation, le rêve magnétique, etc. Mais avant la manifestation d'un esprit, des manifestations subconscientes peuvent avoir lieu.En savoir plus : https://voyance-telephone.be/medium/

Voir la carte

Nils Voyant Belge











Nils Voyant Belge

Flashback : < > Médium ? Astrologie Chinoise Thème Astral ?