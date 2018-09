Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyance en Suisse Voyance La voyance prend son sens aujourd'hui en 2018 dans un monde où la recherche de sécurité dans la vie de tous les jours est omniprésente.



Une séance de voyance réussie ? Comment ?



La faculté médiumnique appartient à l'individu et est un héritage conquis tout au long de son évolution spirituelle. Sa réalisation est toujours liée aux esprits, n'étant pas, en principe, un acte isolé. Par conséquent, il s’agit d’un acte accompli conjointement et qui impliquera des responsabilités et un apprentissage pour ceux qui participent à sa réalisation. Ce qui se passe (victoires et défaites) sera partagé entre ses professeurs. La façon dont le don de medium est utilisé dépend de la qualité des esprits qui agissent avec le médium. Parfois, même si le médium utilise sa faculté de manière inappropriée, il aura de la bonne humeur qui tentera de le conduire à d’autres attitudes et objectifs plus nobles. Dans ces cas, il existe une intercession en faveur du Medium.

L'inhibition de la faculté peut être provoquée par des esprits qui savent comment intervenir dans le fonctionnement du don du médium pour éviter de l'utiliser. Cela est fait pour leur bien, en évitant que leur utilisation inappropriée génère des engagements plus importants envers le support et les tiers. Certains produits chimiques administrés dans le corps ont également des effets similaires. Les facultés médiumniques peuvent aussi devenir plus explicites ou surpassées par les interventions spirituelle promues par les esprits conscients de leur physiologie. Il y a aussi des substances chimiques, en particulier des hallucinogènes, qui peuvent provoquer des effets similaires, de la même manière qu'elles peuvent ouvrir les portes de l'inconscient à la conscience, provoquant une série de troubles psychiques. L'utilisation de la quarantaine peut contribuer à son inhibition ou à son développement, selon la forme et le but avec lesquels elle est réalisée, ainsi que les soins que l'on a avec son propre corps.



L'avantage qui peut et doit être retiré de la médiumnité est que son exercice doit être conforme au sens que le médium attribue à sa vie, servant de renforcement à son évolution spirituelle. L'utilisation professionnelle de la médiumnité est une solution dans le sens où vous n'êtes en rien redevable envers le medium homme ou femme qui vous a aidé à résoudre un problème dans votre vie de tous les jours !



Je reviens bientôt pour la suite de cet article !



