Tentatives d'explication



L'intuition a été scientifiquement expliquée plus d'une fois. Ainsi, à un moment donné a été l'hypothèse populaire que cet état est le résultat de l'accélération du métabolisme dans le corps. Mais il n'a pas passé le test, parce que dans de nombreux cas, les intuitions intuitives visitent une personne lorsque son métabolisme est lent - dans son sommeil ou pendant une activité de loisirs.



L'un des premiers qui a tenté de trouver une explication rationnelle à ce phénomène est K. Jung. Il croyait que l'intuition est un pont entre la conscience d'une certaine personne et l'inconscient collectif - un certain domaine qui détient toute connaissance et expérience humaine. Selon Jung, lorsque l'intuition fonctionne, la conscience d'une personne se connecte à ce champ d'information et lit les informations nécessaires qui peuvent aider à prendre une décision.



Une autre version est l'hypothèse que l'intuition est une manifestation du mécanisme de la prévision probabiliste, qui est à la disposition de toute personne. Elle se forme dès la naissance d'une personne, lorsqu'elle accumule progressivement l'expérience de la vie. En même temps, tout, même la plus petite information est capturée dans le cerveau et traitée indépendamment de la conscience. En conséquence, pour en revenir à une situation similaire, une personne l'analyse inconsciemment et prend une décision correspondante, et ne peut logiquement expliquer son choix. Dans le même temps, il peut sembler qu'il a fonctionné pressentiment, mais en fait - il est analysé par le cerveau toute l'expérience accumulée et les connaissances. Toutefois, certaines situations ne peuvent être expliquées même par ce mécanisme de prévision.



Le sixième sens était souvent utilisé et apprécié par les gens des professions créatives - artistes, musiciens, inventeurs, scientifiques. Et cela fonctionne souvent sous la forme d'une illumination, parfois dans un rêve. Les chercheurs qui s'occupent de ce problème croient que le cerveau humain travaille intensément pour résoudre le problème, et dans le rêve, la solution se manifeste en conséquence. C'est parce que l'esprit endormi et l'inconscient travaillent le plus efficacement, car il n'y a pas de distractions dans les facteurs de réveil. L'exemple le plus célèbre est celui de D. Mendeleev, qui s'est longtemps battu pour créer un système périodique d'éléments, mais n'a vu la solution que dans son sommeil. Il est à noter que les créateurs du stylo à bille et de la machine à coudre - Laszlo Biro et Elias Howe - ont également eu des idées pendant le sommeil. Le célèbre surréaliste Salvador Dali a également puisé ses idées dans son sommeil - il a atteint un état spécial de demi-lune, et a transféré les images de là à ses toiles.



Intuition et intuition dans un rêve



Le sixième sens était souvent utilisé et apprécié par les gens des professions créatives - artistes, musiciens, inventeurs, scientifiques. Et cela fonctionne souvent sous la forme d'une illumination, parfois dans un rêve. Les chercheurs qui s'occupent de ce problème croient que le cerveau humain travaille intensément pour résoudre le problème, et dans le rêve, la solution se manifeste en conséquence. C'est parce que l'esprit endormi et l'inconscient travaillent le plus efficacement, car il n'y a pas de distractions dans les facteurs de réveil. L'exemple le plus célèbre est celui de D. Mendeleev, qui s'est longtemps battu pour créer un système périodique d'éléments, mais n'a vu la solution que dans son sommeil. Il est à noter que les créateurs du stylo à bille et de la machine à coudre - Laszlo Biro et Elias Howe - ont également eu des idées pendant le sommeil. Le célèbre surréaliste Salvador Dali a également puisé ses idées dans son sommeil - il a atteint un état spécial de demi-lune, et a transféré les images de là à ses toiles.

