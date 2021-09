Voyant marabout guérisseur affectif Angoulême maître Diawara

SERVICES & RITUELS



Un bon nombre de marabout médium africain en France sont sollicités, choisir de travailler avec Diawara voyance c’est vous assurée un travail de qualité notamment grâce à la façon dont j’organise mon emploi du temps « avec minutie », ce qui assure une réactivité inégalable afin de répondre à votre demande à tous heures de la journée et parfois la nuit quand cela est nécessaire dans des cas bien spécifique.

Mes dons de médium font souvent l’objet de discussion au sein même des réseaux de confrères spécialisés en voyance et en ésotérisme. J’ai certainement eu la chance de tirer partie de mes pouvoirs occulte que j’ai acquis notamment grâce à mes ancêtres, ce qui m’a permis d’être aujourd’hui Mentor, je forme la nouvelle génération de Marabout Voyant à travers toute la France.



Mon travail est apprécié par mes pairs, mes doyens me félicitent souvent pour avoir fais progresser la pratique de ma lignée. Cela ne relève pourtant que du devoir pour moi. Mes ancêtres étant sacrés, je me dois de les honorer convenablement et ne pas les déshonorer.