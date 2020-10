Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Webmaster Genève

Avant même de vous demander quel est le bon CMS pour votre site web, vous devez répondre à une question simple : que veux-je réaliser avec ce projet ?



Je pense qu'il est essentiel de réfléchir à cette question avant de se mettre réellement au travail, afin de pouvoir donner une orientation claire aux travaux. Votre objectif est-il d'ouvrir un blog pour renforcer votre image de marque personnelle, ou avez-vous besoin d'ouvrir un magasin pour commencer à vendre vos produits en ligne ? Ou peut-être êtes-vous insatisfait du CMS que vous avez dans votre entreprise ?



Comme vous le comprendrez, chaque situation est différente et unique. Il existe des CMS pour tous les goûts et tous les besoins. Veillez à ne choisir celui qui vous convient qu'après avoir décidé des objectifs que vous souhaitez atteindre avec votre projet, car cela influencera grandement les critères de sélection.



Si vous ne vous sentez pas en confiance, si vous ne savez pas par où commencer, demandez l'aide de votre webmestre ou d'une agence spécialisée. Des experts en gestion et distribution de contenu seront en mesure de vous donner les meilleurs conseils, tant sur l'expérience utilisateur du site que sur ses fonctionnalités.

Qu'est-ce qu'un CMS et à quoi sert-il ?



En d'autres termes, le CMS semble plus complexe qu'il ne l'est en réalité. L'acronyme signifie "Content Management System" et désigne un logiciel (ou une application) qui permet de créer, de gérer et de publier facilement du contenu sur un site web.



Vous n'avez pas besoin de compétences spécifiques en programmation ou en ingénierie informatique pour utiliser des systèmes similaires. Les CMS sont des outils à la portée de tous, conçus pour faciliter la tâche de ceux qui souhaitent ouvrir un blog, un site de commerce électronique ou un site web d'entreprise à partir de zéro.



L'un des avantages offerts par les systèmes de gestion de contenu web est la possibilité d'intervenir sur le site en temps réel. Il suffit d'accéder au panneau de contrôle pour modifier le contenu - et le publier - en quelques minutes.



Cela vous permet de résoudre les erreurs ou les problèmes d'affichage à la volée, mais attention : avec la même facilité avec laquelle vous réparez les désagréments, vous risquez d'en générer de nouveaux !

Quelles sont les caractéristiques d'un bon CMS ?



Comme je l'ai déjà mentionné, le choix du bon CMS dépend en partie de vos besoins, mais aussi des objectifs que vous comptez atteindre avec votre projet.



Un site vitrine, par exemple, doit être attrayant d'un point de vue graphique ; un commerce électronique doit plutôt se concentrer sur la facilité de navigation et l'agilité du processus d'achat.



En général, on peut dire qu'un bon système de gestion de contenu devrait :

1. Être facile à utiliser



Des logiciels similaires sont conçus pour faciliter la vie des personnes ayant des connaissances de base en informatique. Un CMS qui n'est pas très intuitif et complexe à utiliser serait de peu d'utilité, vous ne pensez pas ? En fait, cela ne ferait que vous compliquer la vie.



La solution ? Un système de gestion de contenu Web facile à comprendre et à utiliser, qui vous permet de créer et de modifier du contenu en quelques clics seulement. Il est inutile de choisir un CMS qui vous permet d'insérer des bannières publicitaires, de mettre en place des systèmes complexes de gestion des commentaires ou autres si vous n'en avez pas besoin.

2. Être sensible aux questions d'optimisation des moteurs de recherche (SEO)



Savez-vous quelle est la mission la plus difficile à laquelle toute activité est confrontée tôt ou tard ? A trouver sur le web. L'émergence du SERP devient de plus en plus compliquée, en partie à cause de la saturation croissante du marché et en partie à cause des restrictions imposées par l'algorithme de Google.



Dans un tel contexte, le choix d'un CMS qui nous permet d'intervenir facilement sur le référencement de nos contenus devient fondamental. La saisie des méta-tags, des descriptions et des mots-clés d'intérêt devrait être rapide et facile, ainsi que la création d'un plan du site qui aide Google à indexer notre site.

3. Permettre la gestion d'utilisateurs multiples



De nombreuses entreprises préfèrent déléguer la gestion du contenu à des tiers / collaborateurs externes. Si c'est votre cas, assurez-vous de choisir un CMS qui permet la création de plusieurs utilisateurs avec des privilèges d'accès différents. WordPress, par exemple, vous permet de créer plusieurs profils avec des rôles différents : contributeur, éditeur, auteur, administrateur, etc. Vous protégerez ainsi votre contenu (et l'ensemble du site) des erreurs potentielles qui pourraient compromettre son fonctionnement.

4. Vaste galerie de graphiques à choisir



Choisissez un CMS qui vous permette de modifier le graphisme du site dans toutes ses parties - et qui dispose d'une vaste galerie de thèmes parmi lesquels vous pouvez choisir. Assurez-vous de pouvoir changer les couleurs de fond et de texte, de personnaliser les pages autant que possible et d'intégrer des vidéos de YouTube ou du contenu de vos réseaux sociaux.



Avoir la possibilité de travailler sur tous les aspects du graphisme est un avantage à ne pas sous-estimer, car il vous permettra de rendre le site de plus en plus semblable à vous et différent de tous les autres.

5. Soutien multi-sites



Votre organisation peut avoir besoin de gérer plusieurs sites web à la fois, chacun étant consacré à une ligne de produits (ou de services) spécifique. Il en va de même pour les pages d'atterrissage.



Un CMS qui prend en charge la fonctionnalité multisite permet de créer un réseau de pages web différentes au sein d'une même installation. Le principal avantage est que vous pouvez tout contrôler à partir d'un seul tableau de bord, sans avoir à passer d'un outil à l'autre. En outre, tous les plugins et personnalisations que vous installez sur le site principal seront répliqués sur le reste du réseau - en un seul clic.



WordPress, par exemple, est l'un des CMS dotés de cette fonctionnalité. Il suffit de l'activer lors de la première installation pour commencer à créer votre propre réseau de sites web.

6. Niveau de sécurité



C'est un autre aspect assez important à prendre en compte lors du choix du CMS. Souvent, les problèmes de sécurité liés au système de gestion de contenu résultent de l'installation de plugins tiers, qui ne sont pas toujours créés correctement.



Malheureusement, il est également possible de rencontrer des problèmes résultant de la non mise à jour du CMS lui-même, ce qui le rend vulnérable. Je vous recommande de vérifier le niveau de sécurité de l'outil avant de commencer à travailler dessus, afin de vous protéger contre tout problème.

Quels sont les CMS les plus courants ?



Il existe des centaines de systèmes de gestion de contenu à code source ouvert sur le marché, mais à ce stade, je voudrais me limiter aux quatre principaux :



- WordPress : il est certainement le plus répandu et le plus utilisé au monde (on parle de 18 millions de sites). C'est un CMS qui s'adapte bien à presque tous les besoins des entreprises, et qui est souvent utilisé aussi par les entreprises pour construire des sites web d'entreprise. Il est facile à installer, gratuit et intuitif, et dispose d'un niveau élevé de personnalisation (plus de 18 000 plugins et thèmes au choix). Le principal défaut ? La sécurité, un peu insuffisante.



- Joomla : l'alternative à WordPress, mais plus complexe à utiliser. Elle est idéale pour la création de sites de commerce électronique et de sites multilingues, qui sont deux caractéristiques natives de la plate-forme. Les inconvénients ? La gestion complexe des profils d'utilisateurs et l'absence de personnalisation graphique.



- Drupal : il s'agit d'un CMS basé sur des formulaires, qui présente des niveaux de sécurité élevés et un large choix de contenu - avec la personnalisation correspondante. Le problème est qu'il faut des compétences plus spécifiques pour utiliser ce système de gestion de contenu, ce qui le rend abordable pour quelques-uns (contrairement à WordPress).



