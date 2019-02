Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Voyant & Medium Belgique Zen Sachez en plus sur une méthode zen qui a fait ses preuves. Un très bel exercice à découvrir !



Exercice " Attention sous contrôle ".



L'exercice vise à développer le contrôle de l'attention. Avec un flux de pensées chaotique et incontrôlé, nous dispersons notre attention et n'effectuons aucun travail avec un dévouement total. Quand nous essayons de "voir clairement" notre attention dispersée ne nous permet pas de choisir la bonne fréquence, et nous recevons beaucoup d'informations inutiles, incohérentes et inutiles de l'espace d'information. La question spécifique posée à l'espace d'information apportera de là une réponse tout aussi concrète et complète. Pour que le processus de la clairvoyance réussisse, votre conscience doit être absolument pure et concentrée sur une certaine question.



Gagner le contrôle de l'attention est utile dans la vie de tous les jours, pas seulement dans la clairvoyance. En faisant constamment l'exercice "Attention sous contrôle", vous verrez bientôt que vous êtes devenu plus facile et plus efficace dans la résolution des problèmes, plus rapide et plus efficace pour effectuer diverses actions et commencer à profiter de chaque moment de votre vie dans toute son ampleur. Et c'est une plate-forme stable pour une chance continue.



Très souvent, il arrive qu'une femme accompagne son être cher à la campagne. Un jeune homme commande un excellent déjeuner, l'amuse avec des conversations, lui offre de merveilleuses fleurs des champs et invente toutes sortes de divertissements. En ce moment, la femme pense qu'elle a un enfant à la maison avec sa mère, qu'elle a un tricot inachevé, qu'elle devra faire la lessive et le ménage, et qu'il y a une traduction inachevée de l'article. A propos du fait que demain vous devez aller au magasin et acheter d'autres collants, que vous devez courir au studio et prendre les bottes de la réparation, que vous avez besoin d'emprunter de l'argent à un ami, etc.



Après un magnifique pique-nique en plein air, la femme comprend que la journée ne lui a pas donné du plaisir, et ce qui s'est passé, elle s'en souvient peu, en conséquence : déception. Et c'est toute l'attention distraite qui est à blâmer. En pensant à beaucoup d'autres choses et problèmes qui doivent être résolus dans un avenir proche, nous ne remarquons pas notre présent. L'odeur d'une belle soirée d'été et d'une belle matinée, le reflet des étoiles dans vos yeux préférés, le goût agréable du vin et l'éclat de la bague cadeau - tout cela nous détourne de notre attention et rend notre vie moins complète et plus heureuse. L'exercice proposé peut être réalisé de plusieurs façons, en utilisant la vision externe et interne. En prenant une pensée ou une émotion, vous pouvez contrôler votre attention.

Josie Bonet













