amor, trabajo suerte, mal de ojo, Yo Adelfo, médium, protección, Madrid, videncia

Yo Adelfo, vidente medio protección mal de ojo, amor y suerte en el trabajo en Madrid

Tel & WhatsApp:+34 914 096 386

Tel & WhatsApp:+34 619 610 065



El amor es hermoso solo cuando es compartido y correspondido. A veces amas profundamente, pero la pareja no te mira de la misma manera. Puede romper tu corazón de la manera más grande. No tienes que pasar por esto.Esté a salvo de decepciones o corazones rotos. ¿Crees que tu vida amorosa carece de amor, atención, comprensión o ya está francamente rota? Con Me Adelfo, viendo media protección mal de ojo, amor y suerte en el trabajo en Madrid, esta vida de amor dolor ya no es la tuya. Te hace encontrar el amor una vez perdido, consolida tu unión y te conecta más. Con un poderoso ritual, puede incluso traer de vuelta a tu ex en 24 horas y fortalecer tu amor. Te dota de suerte para que en el amor no vuelvas a ser defraudado, lo mismo en tu trabajo.Si tu pareja está pasando por dificultades, con uno de sus poderosos rituales, puede reavivar el amor verdadero entre ustedes para que la paz y el entendimiento entren ahora a tu hogar.