Docteur Riccardo Marsili

225 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

+33 6 69 31 76 70



Vous rêvez d'une poitrine parfaite en 2019 et pour les années à venir, vous songez à améliorer l'apparence et le volume de vos seins ? Beaucoup de patientes profitent de l'hiver et de leurs vacances pour se faire une augmentation mammaire, l'une des interventions esthétiques les plus demandées. Il s'agit d'une opération de chirurgie esthétique dont l'objectif est d'augmenter le contour et le volume du sein en implantant des prothèses mammaires généralement remplies de gel de silicone.



L'opération est réalisée sous anesthésie générale. Le chirurgien plasticien pratiquera une petite incision et implantera la prothèse sous le muscle pectoral. L'opération dure environ une heure et nécessite une hospitalisation d'une journée. Sur le chemin du retour, vous devrez vous reposer pendant quelques jours pour éviter une infection ou l'ouverture de l'incision. Ensuite, une série de soins doivent être apportés pendant quelques mois (éviter l'exercice physique intense, porter un soutien-gorge ou un vêtement de compression, prendre soin de la cicatrice, éviter l'exposition directe au soleil...) et des contrôles réguliers.



Bien qu'il s'agisse d'une intervention très sûre tant qu'elle est réalisée dans une clinique spécialisée qui dispose de professionnels de premier ordre et d'établissements de santé de qualité, il est fréquent que des doutes apparaissent avant une opération d'augmentation mammaire.



Avant de faire le pas, il est important de choisir un bon chirurgien qui vous donne la sécurité nécessaire et qui sait comment résoudre tous les doutes que vous pouvez avoir sur l'intervention. Profitez d'une première consultation diagnostique pour poser toutes les questions que vous vous posez : comment se déroule l'opération, si elle vous fera très mal, comment se déroulera la postopératoire, quels sont les risques, s'il est conseillé de pratiquer une augmentation mammaire en été, quels seront les résultats, etc. Avantages d'une augmentation mammaire Pour subir une augmentation mammaire, il est essentiel d'être en bonne condition physique et psychologique. Vous devez être réaliste quant aux résultats. L'augmentation mammaire peut vous aider à prendre confiance en vous et à mettre fin à vos complexes, mais elle ne changera pas votre vie.



Après une première consultation avec le chirurgien plasticien pour résoudre vos doutes, vous devriez vous accorder une période de réflexion, en évaluant les avantages qu'une augmentation mammaire peut vous offrir : Améliorer l'aspect de la poitrine : Une augmentation mammaire permettra de résoudre un problème esthétique et d'obtenir un aspect physique plus attrayant, en étant capable de choisir le volume et la forme désirée.

corriger une poitrine excessivement plate,

pour corriger un déséquilibre entre les deux seins,

obtenir une meilleure apparence après la grossesse ou la perte de poids,

reconstruire les seins après une mastectomie après avoir surmonté un cancer du sein ou avoir eu un accident.

Améliorer l'apparence de la forme du corps en général : Beaucoup de femmes ont besoin d'une poitrine plus grande pour harmoniser leur silhouette, avec un aspect plus équilibré et proportionné. Dans tous les cas, il est conseillé d'être guidé par le chirurgien plasticien et le conseiller en image.

Gagnez en confiance et mettez fin aux complexes : Cette intervention renforcera l'estime de soi et augmentera la confiance de la femme en raison de son nouvel aspect physique. L'augmentation mammaire implique une transformation de l'apparence physique et nécessite d'être en parfaite condition psychologique pour l'assumer. Par conséquent, cette intervention n'est pas recommandée chez les femmes présentant une instabilité psychologique : faible estime de soi due à d'autres problèmes, dépression, troubles alimentaires, dysmorphophobie, etc. L'augmentation mammaire ne changera pas cette condition sans aide psychologique.

Se sentir plus jeune : Des seins plus fermes et plus droits rendront la patiente plus jeune et plus attirante, lui permettant de porter des décolletés plus prononcés et des vêtements qui lui vont beaucoup mieux. Intervention en toute sécurité, à condition qu'elle soit réalisée dans un environnement médical approprié. Ce n'est pas en vain qu'il s'agit d'une des opérations de chirurgie esthétique les plus demandées. Le résultat est immédiat, avec un retour à la normale en quelques jours.

Implants garantis en cas de rupture : En ce qui concerne l'augmentation mammaire, il est important de savoir qu'aucune prothèse ne dure toute la vie. Les prothèses de qualité telles que celles utilisées chez Allergan offrent une garantie à vie de remplacement en cas de rupture, de contracture capsulaire précoce ou de rejet. Inconvénients de l'augmentation mammaire L'augmentation mammaire est une intervention chirurgicale, avec les risques et les complications possibles que peut entraîner le passage en salle d'opération, mais le fait de se rendre dans un centre médical garantit que ces complications sont considérablement réduites : Risque de rupture de la prothèse mammaire,

Risque d'infection et d'inflammation autour de l'implant,

Risque de saignement et d'ecchymoses,

Risque de contracture capsulaire,

Cicatrices,

Inconfort pendant l'hospitalisation et après l'opération.



Docteur Riccardo Marsili

225 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris, France

+33 6 69 31 76 70



