Quelles sont les indications de la chirurgie d'augmentation mammaire ?



Une augmentation mammaire est recommandée en cas de : petite poitrine

réduction de volume ou tonicité après une perte de poids

réduction du volume ou du tonus après la grossesse ou l'allaitement

asymétrie de volume des deux mamelles Comment se déroule la chirurgie d'augmentation mammaire ?



La chirurgie d'augmentation mammaire consiste à placer des implants mammaires contenant du gel de silicone sous la glande mammaire ou le muscle grand pectoral, où le chirurgien crée une poche adaptée à l'implant mammaire choisi. L'incision est petite et se fait autour de l'aréole mammaire, dans le sillon sous-mammaire ou, plus rarement, à la cavité axillaire. L'utilisation du drainage est l'évaluation du chirurgien plastique car, bien que gênant dans l'immédiat, il permet de prévenir et d'éviter diverses complications post-opératoires.



L'opération est réalisée sous anesthésie générale et avec les techniques modernes de chirurgie plastique, la chirurgie d'augmentation mammaire dure environ 60-90 minutes.







L'augmentation mammaire est une opération qui améliore la taille et l'apparence de la poitrine en augmentant le volume des seins, avec un résultat naturel à la vue et au toucher. Le but de cette intervention chirurgicale est de donner à la patiente une poitrine en harmonie avec sa structure physique tout en respectant les proportions du corps, sans créer d'altérations dans l'harmonie du corps. Augmentation mammaire : des améliorations continues

La mastoplastie additive est l'une des procédures les plus recherchées en chirurgie plastique. En effet, pour les femmes, le sein est peut-être la partie la plus importante du corps. Augmenter leur volume, modeler leur forme, leur redonner du tonus après la grossesse est essentiel pour se sentir féminine, séduisante, femme.



Pourquoi les femmes utilisent-elles l'augmentation mammaire ? Elles ne sont pas satisfaites de la taille de leurs seins, qui est considérée comme petite.

Ils veulent changer la forme et augmenter le volume, en donnant plus d'harmonie à la ligne du corps.

En cas d'asymétries entre un sein et l'autre.

Après une excision due à un cancer.

Elles veulent retrouver une poitrine haute et ferme lorsqu'elles atteignent l'âge adulte.

Correction des imperfections et perte de tonicité après l'allaitement ou la grossesse ou après un amaigrissement important. "Corps Positif" On n'a jamais autant parlé de " Body Positivity ", c'est-à-dire de l'acceptation de son propre corps, du droit de se sentir bien dans sa peau, indépendamment des normes esthétiques que la société impose. Parce que la beauté et l'esthétique n'ont pas de règles prècises et ne sont pas déterminées par l'absence de ces caractéristiques physiques considérées comme " un défaut " par les normes de beauté actuelles.



Il est légitime de se demander à quel point ce mouvement peut affecter la médecine et la chirurgie esthétique. Pas de manière significative. Au moins dans les États et en ce qui concerne les interventions les plus demandées, comme la mastoplastie additive. "Nous parlons beaucoup de santé mais la vérité est que nous faisons plus attention aux apparences. Les stigmates de la chirurgie plastique diminuent et les procédures elles-mêmes s'améliorent."



Une contribution importante vient de la nouvelle génération qui, ayant grandi en entendant parler ouvertement de la chirurgie plastique, ne la considère pas comme taboue et, ayant maintenant l'argent disponible, l'utilise sans en faire un mystère, contribuant à alimenter l'intérêt pour diverses procédures. Et "plus il y a d'intérêt, plus on est encouragé à les perfectionner", disent les experts.



Augmentation mammaire ? De plus en plus performante >> Les innovations les plus récentes qui ont rendu l'augmentation mammaire encore plus facile et plus efficace en sont des exemples. Il n'y a pas eu tant d'années que les implants mammaires n'ont pas eu pour seule tâche d'augmenter le volume des seins. Maintenant, l'important n'est pas seulement la taille mais aussi la forme et les proportions. "



Prothèses de dernière génération >> Les implants anatomiques, au lieu d'avoir une forme ronde, sont légèrement plus pleins dans la partie inférieure comme dans le sein naturel. Quant à la taille, les plus courantes sont celles entre 300 cc et 450 cc, qui ne sont pas exactement petites car elles ajoutent deux ou trois tailles, mais ont l'avantage d'apparaître complètement similaires au sein naturel (bien que parfaitement symétriques et de forme impeccable). Mais ce n'est pas tout.



