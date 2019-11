Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Le courrier des Lecteurs Augmentation mammaire Lausanne Chers lecteurs et chères lectrices ! L'augmentation mammaire en Suisse en 2019 est une prestation de plus en plus connue par toutes les classes de population. Beaucoup de femmes ne sont pas satisfaites de la taille de leurs seins, sentant qu'elles seraient plus heureuses avec leur corps, et plus attirantes si leurs seins étaient plus gros et plus pleins. Ces femmes optent pour une augmentation mammaire ou un lifting des seins. Le Dr Francesco De Boccard est un chirurgien plasticien certifié qui possède une vaste expérience de l'augmentation mammaire. Il effectue l'intervention sur des patientes qui estiment que leurs seins sont trop petits, qu'ils ont des seins asymétriques, qu'ils ont perdu du volume en raison d'une perte de poids importante ou de l'allaitement, ou simplement qu'ils sont disproportionnés par rapport au reste de l'organisme. Nous avons re rencontré la clinique Entourage de Lausanne



Types d'implants mammaires utilisés en Suisse Il existe deux types d'implants mammaires pour la chirurgie d'augmentation mammaire. Implants mammaires en silicone - Ces implants sont préremplis de gel de silicone, un liquide épais qui ressemble à de la graisse humaine. Ces implants sont plus doux et plus naturels que les implants au sérum physiologique. Implants mammaires salins - Ces implants sont insérés vides. Une fois insérées dans la poche poitrine, elles sont ensuite remplies d'eau salée stérile. Vous discuterez de vos options d'implants mammaires pendant votre consultation avec le Dr Francesco de Boccard de Lausanne. Il passera en revue les avantages et les inconvénients des implants mammaires au silicone et au sérum physiologique afin de déterminer le type d'implant qui vous convient le mieux et vos objectifs esthétiques. La procédure d'augmentation mammaire L'augmentation mammaire est pratiquée sous anesthésie générale en ambulatoire. Pendant l'intervention, le Dr Francesco de Boccard de Lausanne peut faire une incision autour du mamelon (périaréolaire), sous le sein (inframammaire), par l'aisselle (transaxillaire) ou par le nombril (transumbilical). L'implant mammaire est placé sous ou au-dessus du muscle pectoral. Comme pour le type d'implant, l'emplacement de l'incision est une décision dont vous discuterez avec le Dr De Boccard de Lausanne.



Comme les implants mammaires en silicone sont préremplis, ils nécessitent une incision légèrement plus longue que les implants salins. Un petit pansement sera mis en place une fois l'incision suturée. La patiente est ensuite munie d'un soutien-gorge chirurgical pour soutenir la nouvelle forme de poitrine.



Avec l'imagerie 3D Crisalix et les lunettes de réalité virtuelle, vous pouvez voir les résultats escomptés avant même de passer sous le couteau. La clinique Entourage de Lausanne à été une des première à offrir ces deux services aux patientes qui envisagent une augmentation mammaire. Voyez des images en 3D de l'aspect de vos seins avec des implants de tailles et de formes différentes, et même "entrez" dans votre nouveau corps lorsque vous portez des lunettes de protection ! Le choix d'une taille d'implant peut être l'une des étapes les plus difficiles du processus, mais vous pouvez maintenant envisager avec précision les résultats auxquels vous avez pensé et vous sentir confiant quant à votre décision.



Voulez-vous voir votre NOUVELLE APPARENCE avant l'opération ? Votre consultation 3D



Crisalix est une technologie d'imagerie de pointe qui crée une vue 3D de vos seins. Les photos sont prises lors de votre consultation d'augmentation mammaire et téléchargées dans le programme Crisalix. Le Dr De Boccard est alors en mesure d'entrer des données spécifiques pour que vous puissiez visualiser différentes tailles, styles et marques d'implants, vous permettant ainsi de choisir exactement à quoi vous voulez que vos résultats ressemblent. Une fois les photos téléchargées, vous pouvez ensuite mettre les lunettes de réalité virtuelle afin de pouvoir "essayer" vos nouveaux seins. Vous entrerez dans une loge virtuelle où vous pourrez voir l'aspect de vos seins sous différents angles !



