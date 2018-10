Accueil Envoyer à un ami Version imprimable Commerces et services Chirurgie esthétique Marseille Qu'est-ce qui pousse les femmes et les hommes à se lancer, plus fréquemment vers la chirurgie esthétique? Les motivations peuvent être diverses, tout d'abord nous sommes adressés au chirurgien plasticien Jonathan Londner car il peut y avoir des motivations dictées par des exigences physiologique dans le cas où le défaut physique empêche une vie correcte. Très souvent, la demande d'une chirurgie esthétique trouve des motivations psychologiques évidentes et / ou inconscientes. Le lien entre la chirurgie esthétique et la psychologie, même s'il est mis en évidence dans la pratique clinique, peut facilement s'expliquer par la projection que l'esprit a sur le moi corporel. Déjà l'art grec a établi dans ses sculptures les canons de la beauté afin d'obtenir non seulement l'harmonie des formes, mais aussi l'équilibre psychique et physique. Certains des canons grecs ont été modifiés au fil du temps par l'évolution des coutumes et de la société.







De là découle la valeur de ce type de chirurgie esthétique à la fois pour l'individu qui en bénéficie, mais aussi pour le sujet compris comme un membre de la famille, du milieu professionnel ou affectif. En réalité, tout le monde veut être plus beau parce que la beauté est souvent synonyme de succès et de gratification et une apparence agréable et belle nous aide à avoir une plus grande confiance en nous-mêmes et dans la relation avec les autres.

Bien sûr, les canons de la beauté peuvent changer au fil des ans et ces derniers sont souvent liés aux modes ou aux courants de pensée, mais le vrai concept de beauté peut s'exprimer par l'harmonie des formes et des proportions qui va bien au-delà du passage éphémère d'une mode ou d'une période, mais reste comme une mesure de la beauté objective nous dira le docteur Jonathan Londner lors de notre interview

Que se passe-t-il après l'intervention de chirurgie esthétique ?



Très souvent, après une intervention esthétique qui a obtenu le résultat attendu par le chirurgien et accepté par le patient, nous sommes arrivés à une modification positive de celui-ci à la fois dans les relations interpersonnelles et dans sa vie professionnelle. La correction des défauts de la forme dépasse la correction «externe» importante pour agir plus profondément sur la perception du moi corporel et transmettre cette nouvelle élaboration à l'extérieur sous la forme d'une plus grande estime de soi et d'une plus grande volonté d'interagir avec le monde. En effet, le bénéfice que le patient peut tirer de l'intervention de chirurgie esthétique ne s'arrête souvent pas au simple aspect physique, aussi important soit-il, mais s'étend également à l'aspect psychologique, donnant une plus grande sécurité en soi et vers le monde extérieur. dans les relations avec les autres, c'est-à-dire donner plus de bonheur à leur existence. Se sentir plus belle correspond souvent à l'être VRAIMENT. Si nous nous sentons plus beaux, nous serons certainement plus beaux aux yeux des autres. En savoir plus :

http://dr-jonathan-londner.fr/

Docteur Jonathan Londner

14 Boulevard Rodocannachi

13008 Marseille



Docteur Jonathan Londner14 Boulevard Rodocannachi13008 Marseille Il faut savoir que la relation entre ce que notre esprit traite comme une image de notre corps et notre relation avec le monde extérieur, d'un point de vue social et interpersonnel, reste variable. Après le changement partiel de notre apparence extérieure obtenue après une chirurgie esthétique, nous assistons souvent à un remaniement de notre image intériorisée, mais en même temps projetée vers l'extérieur, et cette ré-élaboration affecte parfois psychologiquement de façon substantielle la nouvelle vie de la patientèle.De là découle la valeur de ce type deà la fois pour l'individu qui en bénéficie, mais aussi pour le sujet compris comme un membre de la famille, du milieu professionnel ou affectif. En réalité, tout le monde veut être plus beau parce que la beauté est souvent synonyme de succès et de gratification et une apparence agréable et belle nous aide à avoir une plus grande confiance en nous-mêmes et dans la relation avec les autres.Très souvent, après une intervention esthétique qui a obtenu le résultat attendu par le chirurgien et accepté par le patient, nous sommes arrivés à une modification positive de celui-ci à la fois dans les relations interpersonnelles et dans sa vie professionnelle. La correction des défauts de la forme dépasse la correction «externe» importante pour agir plus profondément sur la perception du moi corporel et transmettre cette nouvelle élaboration à l'extérieur sous la forme d'une plus grande estime de soi et d'une plus grande volonté d'interagir avec le monde. En effet, le bénéfice que le patient peut tirer de l'intervention de chirurgie esthétique ne s'arrête souvent pas au simple aspect physique, aussi important soit-il, mais s'étend également à l'aspect psychologique, donnant une plus grande sécurité en soi et vers le monde extérieur. dans les relations avec les autres, c'est-à-dire donner plus de bonheur à leur existence.

Voir la carte

Josie Bonet











Josie Bonet



Flashback : < > Jacky Services - Devis déménagement 9 stratégies éprouvées pour rendre vos réunions productives Plombier Paris