Détoxifier l'organisme

Lorsque les paupières sont gonflées et que le teint manque d'éclat, c'est le signe que l'organisme n'arrive pas à éliminer ses toxines.

Sensation de fatigue.

Obésité.

Tabagisme.

Stress.

Pourquoi l'organisme n'arrive t-il plus à éliminer ?



Les pistes pour se détoxifier et retrouver de l'énergie

La méthode classique et la méthode moderne proposée au cabinet SGL esthétique :

Détoxifier l'organisme au changement de saison :

La cure Detox proposée par SGL esthétique va plus loin encore !

Une cure détox accompagnée

La première étape consiste en un check up médical complet incluant les examens suivant :

Anamnèse Examen physique avec BIM Bilan hormonal Recherche de métaux lourds Mesure des vitamines présentes dans le sang Mesure des anti oxydants présents dans le sang ECG

Revitalisation

Dans quel cas avoir recours à une détoxification ? :Les excès alimentaires et le manque d'exercice sont les premières causes. L'organisme est encrassé et les toxines surchargent les organes. En conséquence, le bon fonctionnement du foie, des reins est altéré. Les nutriments sont moins assimilés par le corps. Pourtant, l'organisme a besoin de quantités précises de vitamines et de minéraux pour récupérer et fonctionner d'une manière optimale.Laoffre plusieurs plantes pour la détoxification. En tête de liste, le Radis noir, l'Artichaut et le Chardon Marie. En infusion ou en ampoules, ces plantes se consomment en cure de 2 semaines. Le jus de Bouleau possède de même un efficacité de nettoyage des émonctoires. Il contribue au bon fonctionnement normal des mécanismes d'élimination de l'organisme. L'alimentation doit être dotée d'aliments riches en sels minéraux, comme les asperges, le pissenlit, les légumes verts. Les fruits rouges tels les fraises et le cerises seront un aide supplémentaire. Pour se détoxifier infailliblement, inutile de s'infliger une mono diète. Cela ne nettoie pas l'organisme comme on peut le penser. Le mieux est de miser sur la consommation quotidienne d'aliments qui vont soutenir le système digestif et les reins. Le sarrasin, la pomme, la betterave, les choux sont à inclure en quantité raisonnable dans son alimentation. Pour bien démarrer la journée, un jus de citron pressé dans de l'eau tiède décongestionne le foie.La sève de bouleau en cure est une autre façon pour nettoyer l'organisme de l'intérieur. Au printemps et en automne, la sève de bouleau se présente sous forme de sirop. Gorgée de vitamines C, de flavonoïdes, de potassium et d'acides phénols, le bouleau a des propriétés drainantes, purifiantes et régénérantes. En le consommant en mars et en septembre, on opère un nettoyage des organes filtres. Cela permet d'apaiser tous les problèmes de peau et de cheveux. Ce bouleau détox reminéralise l'organisme et de ce fait combat la fatigue.Pour agir en profondeur, la cure détox se base sur les habitudes alimentaires des patients.Certaines substances sont nocives pour le poids et la santé. En exemple, les édulcorants artificiels sont à éliminer et doivent être remplacés par la stévia (plante au pouvoir sucrant). Les médecins demandent à leurs patients de privilégier des aliments bio et locaux, des légumes et fruits de saisons. Les personnes éviteront au maximum des plats tout prêts.Une fois ces premiers examens faits, une détoxification médicale entièrement personnalisée sera évaluée. Cette dernière sera pleinement et entièrement basée sur les dernières recherches en médecine en nutrition.Grâce à la médecine orthomoléculaire et à la micronutrition ladevient l'étape suivante, cela toujours grâce à un traitement personnalisé et à travers les principes de la médecine orthomoléculaire et de la micronutrition.