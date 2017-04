Élections présidentielles 2017: Boutin contre Macron et contre mais pour Le Pen

Voici ce que j'ai compris : Christine Boutin est contre les 2 candidats mais elle est encore plus contre la mondialisation que Macron, précise-t-elle, incarne tout à fait. Au contraire, elle semble favorable au repli et au protectionnisme pour la France.

Ainsi, Boutin est contre Macron, contre Le Pen, contre la mondialisation, pour le protectionnisme. Mais comme il n'est pas de bonne aloi de se montrer favorable au Frexit et au retour au FF, elle déclare, en toute candeur, que Macron gagnera inévitablement cette élection et que son vote ne portera pas Le Pen à la présidence mais ne fera qu'affaiblir Le Pen.

A l'entendre il y aurait des votes contre, des votes pour, des votes contre-contre, des votes pour-pour et des votes contre-pour. De la sorte, choisir entre l'un ou l'autre donnerait lieu à 5 choix. Mon ami Gustave, de Charleroi en Belgique, ne manquerait pas de dire que « le vote de Madame Boutin est quantique, une fois ! Allez, allez ! Savez-vous ! »

Pour parer les irréfutables arguments de Gustave, il ne reste qu'à dire que ce vote est révolutionnaire. Le tour ainsi joué, qu'elle le veuille ou pas, Christine Boutin vote pour Le Pen. Signe-t-elle ainsi son départ en retraite ou au contraire son renouveau professionnel ? Sens Commun nous le dira.