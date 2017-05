Le groupe HD Media présente la maison écolo

A l’image des aspirations des citoyens français, le magazine Maison & Jardin Actuels s’est tourné vers les préoccupations environnementales, et plus particulièrement concernant les problématiques énergétiques.Le titre de presse spécialisée s’est attardé, dans un premier temps, sur les enjeux énergétiques autour de la construction et de la rénovation. Il propose des astuces et conseils pour réaliser des travaux écologiques, qui permettront aux habitations rénovées de disposer d’une consommation énergétique optimisée.Maison & Jardin Actuels propose également un sujet complet sur les énergies renouvelables et les moyens de les exploiter pour les particuliers, depuis les panneaux photovoltaïques jusqu’aux aux pompes à chaleurEnfin, un dossier complet sur la nouvelle tendance de la mobilité électrique vient compléter ce numéro : « Wattitude Vélos électriques : esprit rétro, technologie hybride ». Il s’évertue à démontrer l’aspect tendance et mode de ces moyens de transport de plus en plus en vogue, notamment à travers leur design.Le dernier numéro de Maison & Jardin Actuels est disponible en kiosque, au tarif de 2,90 euros. Le magazine spécialisé dans la décoration, le design et l’aménagement des espaces intérieurs comme extérieurs, est un titre du groupe HD Media , leader français du secteur de la presse spécialisée, qui édite par ailleurs les magazines Déco Mag, Maison Actuelle, et Cheminée Actuelle.