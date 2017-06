Réussir son déménagement à l’étranger: de l’emballage au groupage

Si les consommateurs peuvent s’appuyer sur l’expertise de professionnels comme AGS Déménagements, quelques conseils permettent de les aiguiller.Les déménagements vers d’autres pays de l’Union européenne sont moins compliqués. Ils peuvent souvent s’effectuer par route et les démarches administratives sont parfois inexistantes. Les conseils suivant s’adressent donc essentiellement pour des déménagements à destination d’autres continents, ou des DOM TOM.La première règle pour l’organisation d’un déménagement international est de bien le préparer. Sauf cas exceptionnel, une personne qui s’expatrie est informée plusieurs mois avant son déménagement effectif. Ce délai n’est pas superflu : il faut commencer à préparer le déménagement international le plus tôt possible, dès que la décision de mobilité a été prise.Il est également important de prendre le temps de sélectionner les affaires qui seront déplacées, celles qui seront données ou bien jetées, et surtout d’attacher une attention particulière à l’emballage afin de retrouver tous ses objets en bon état.Les obligations légales et administratives changent d’un pays à l’autre. Il faut donc bien vous renseigner sur les modalités à réaliser une fois sur place pour faire connaître votre installation (banque, école, administration, douane…). En France, il ne faut pas oublier de prévenir également les différents organismes (syndicat immobilier, banque, opérateur téléphonique, CAF pour toucher une éventuelle « prime de déménagement », école …). Il faut, bien sûr, vérifier la validité des pièces d’identité de toute la famille.Pour le déménagement en soi et le transport de biens, les lois varient également et certains pays demandent d’importantes démarches administratives et de contrôle de tout ce qui entre sur le sol national. Il est intéressant de noter que certains distributeurs proposent la prise en charge de l’ensemble de ces démarches compliquées : il s’agit du service de relocation.Pour cela il faut impérativement sélectionner une entreprise qui dispose des labels et accréditations professionnels du secteur (certification FAIM, ISO 9001, NF Service Déménagement et Garde-meubles). En cas de besoin de services supplémentaires, comme la relocation, ou le groupage de déménagements (qui permet de partager les conteneurs avec d’autres clients et ainsi de diviser les frais de transport) et afin d’avoir un seul interlocuteur, mieux faut se tourner vers un professionnel qui propose l’ensemble de ces services, comme AGS Déménagements, qui propose notamment des services de relocation et de groupage, pour les déménagements internationaux. La dernière démarche d’un déménagement international n’est pas la moins importante, bien au contraire. Il serait dangereux de la négliger. Il s’agit pour le client de bien vérifier que l’ensemble de ses biens ont été acheminés et qu’ils sont en bon état. Pour cela un inventaire reste le meilleur moyen d’éviter les mauvaises surprises.Comme pour le chargement, la présence du propriétaire à la livraison parait indispensable. Une fois les formulaires de retour signés, il sera compliqué d’effectuer toute réclamation au déménageur.