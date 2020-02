Angoulême BD 2020: Ch. Blain reprend Blueberry de Moebius

En 2019, Christophe Blain et Joann Sfar replongent le fameux lieutenant Blueberry dans une aventure en 2 tomes et en 2 versions (couleur et noir et blanc) : « Amertume Apache » pour le plus grand plaisir d’une troisième génération de lecteurs.

A gauche Dessin : Christophe Blain

Scénario : Christophe Blain, Joann Sfar

D'après l'univers de : Jean-Michel Charlier, Jean Giraud

© Dargaud



« J’ai toujours eu du mal à faire Blueberry. Cela demande une discipline graphique extraordinaire. C’est beaucoup plus difficile que de faire du Moebius. C’est la même différence qu’il y a entre peindre un tableau de Delacroix et un de Picasso. Un Delacroix demande que l’on traverse un univers de technicité, de connaissance du matériau absolument extravagant … » (Jean Giraud/Mœbius Source : moebius.fr/Blueberry.html)

A droite Dessin : Jean Girau

Scénario : Jean-Michel Charlier