Législatives 2024 : Le choix de Macron se retournerait contre lui

Résultats des législatives 2024 : on vous explique pourquoi il faut prendre les projections en sièges



Les instituts de sondage estiment que le Rassemblement national pourrait obtenir une majorité relative voire absolue à l'issue du second tour. Mais ces projections ne tiennent pas compte des éventuels désistements et des consignes de vote.



A20 heures, dimanche 30 juin, un hémicycle dominé par la couleur bleu marine s'est dessiné sur les écrans de télévision des différentes chaînes de télévision. En l'état, les différentes projections des instituts de sondage anticipent une large majorité relative du Rassemblement national, voire une courte majorité absolue. Selon la projection Ipsos-Talan pour France Télévisions, Radio France, France 24, RFI et LCP réalisée sur la base des résultats du premier tour, le RN et ses alliés pourraient disposer de 230 à 280 députés, soit bien plus que lors de la précédente législature (88 députés). Le Nouveau Front populaire, lui, n'aurait qu'entre 125 à 165 sièges. avec des pincettes.

Mais ces projections en sièges fournies hier, au soir du premier tour, sont à prendre avec une grande prudence. Les fourchettes fournies par les instituts de sondage sont le résultat d'une combinaison complexe, avec une prise en compte des situations locales et l'application d'un coefficient lié aux résultats passés dans le territoire.



source: France info



Décryptage. Législatives 2024. Ce qu'il faut retenir des résultats dans l'Ain



Le Rassemblement National sera présent dans les cinq circonscriptions dans l'Ain. Avec la Drôme, il s'agissait du deuxième département à avoir élu un député RN (Jérôme Buisson) en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. Le RN est arrivé en tête dans 4 circonscriptions sur 5 au premier tour.



À l'issue du deuxième tour des élections législatives, il y a de fortes probabilités pour que le département de l'Ain compte un ou plusieurs députés supplémentaires du Rassemblement National. Le RN est arrivé en tête dans 4 circonscriptions sur 5. Il n'y aura pas de triangulaire, car partout les candidats du Nouveau Front Populaire arrivés en troisième position ont annoncé qu'ils allaient se retirer pour faire barrage à l'extrême droite.



"On est face au danger de l'extrémisme" estime Xavier Breton, député sortant de la 1ʳᵉ circonscription, arrivé en seconde position. Il salue le retrait du candidat du Nouveau Front Populaire Sébastien Guéraud. "C'est une position que je respecte. Et ça a été fait sans combine d'appareil, je tiens à le souligner, vraiment."



source : France 3



Législatives 2024 : les candidats au second tour dans la 2e circonscription de Dordogne (Bergerac)



Qui sont les candidats encore en lice pour le second tour des élections législatives dans le Bergeracois ? Trois candidats s'étaient qualifiés au scrutin du 30 juin dernier, mais l'un d'entre eux a décidé de se retirer de la course au lendemain des résultats.



Deux candidats s'affronteront ce dimanche 7 juillet pour le second tour des élections législatives dans la deuxième circonscription de la Dordogne, celle de Bergerac. Michel Delpon, le candidat de la majorité présidentielle, ancien député battu en 2022, arrivé en troisième position, a décidé lundi de se désister, sans donner de consigne de vote précise. Les dépôts de candidatures pour le deuxième tour s'arrêtent ce mardi à 18h, mais on connaît donc déjà les deux protagonistes du duel à venir dans la circonscription.



source: France bleu



Résultats des législatives 2024 :la presse internationale accuse Emmanuel Macron d'être responsable de la percée du RN





"Si les lepénistes arrivent au pouvoir, ce sera aussi son échec, sa faute", estime le quotidien allemand "Süddeutsche Zeitung".

Au lendemain du succès de l'extrême droite au premier tour des élections législatives en France, la presse européenne pointe lundi 1er juillet "l'échec" cinglant d'Emmanuel Macron, jugé responsable.



Les médias allemands sont particulièrement âpres, trois semaines après le séisme politique provoqué par le chef de l'Etat avec sa décision de dissoudre l'Assemblée nationale, au soir des élections européennes. Le Süddeutsche Zeitung (journal libéral de gauche) dénonce "le coup de poker" d'Emmanuel Macron qui "a ouvert en grand la porte à l'extrême droite".



Si les lepénistes arrivent au pouvoir, ce sera aussi son échec, sa faute", analyse le journal, car "son optimisme et son autoglorification entrent tellement en conflit avec le pessimisme des Français que beaucoup veulent simplement voir partir". Pour Die Welt (conservateur-libéral), "cette élection enterre le macronisme" et un président qui "a fait le mauvais calcul" avec sa stratégie "moi ou le chaos".



source: France info