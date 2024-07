Moby: l'ovni devenu vaisseaux mère

Moby, de son vrai nom Richard Melville Hall, est un chanteur, auteur-compositeur, musicien et producteur américain né le 11 septembre 1965 à Harlem, New York. Il est l'un des artistes les plus influents de la musique électronique et a connu un succès international au cours de sa carrière.



Carrière

Débuts et Ascension



Années 90 : Moby commence sa carrière dans la musique électronique et gagne en notoriété avec des albums comme "Everything Is Wrong" (1995) et "Animal Rights" (1996).

Album "Play" (1999) : C'est l'album qui le propulse sur la scène internationale. "Play" est un immense succès commercial et critique, avec des singles comme "Porcelain", "Natural Blues", et "Why Does My Heart Feel So Bad?". L'album se distingue par son utilisation innovante de samples de chansons traditionnelles américaines.

Succès Continu



Années 2000 : Moby continue de sortir des albums acclamés comme "18" (2002) et "Hotel" (2005). Il collabore avec divers artistes et ses morceaux sont largement utilisés dans des films, des publicités et des émissions de télévision.

Expérimentation et Diversification : Moby explore différents genres, intégrant des éléments de rock, de punk, de musique classique et d'ambiance dans ses travaux.

Activisme et Vie Personnelle



Végétarisme et Droits des Animaux : Moby est un militant engagé pour les droits des animaux et le végétarisme. Il a ouvert un restaurant végétalien à Los Angeles, nommé "Little Pine", dont les bénéfices sont reversés à des organisations caritatives pour les animaux.

Autobiographies : Moby a publié plusieurs autobiographies, dont "Porcelain: A Memoir" (2016) et "Then It Fell Apart" (2019), dans lesquelles il détaille sa carrière, sa lutte contre l'alcoolisme et la drogue, et ses expériences personnelles.

Discographie Sélective

Play (1999)



Considéré comme son chef-d'œuvre, l'album a été un succès commercial et critique, et a marqué un tournant dans l'utilisation de la musique électronique dans la culture populaire.

18 (2002)



Cet album poursuit le succès de "Play" avec des morceaux tels que "We Are All Made of Stars" et "In This World".

Hotel (2005)



Un album plus rock et alternatif avec des titres comme "Lift Me Up" et "Slipping Away".

Wait for Me (2009)



Un retour à un son plus introspectif et mélodique, avec des critiques positives pour sa profondeur émotionnelle.

Contributions et Héritage

Influence : Moby est reconnu pour son influence sur la musique électronique et son rôle dans l'introduction de ce genre à un public plus large.

Utilisation des Samples : Sa capacité à intégrer des samples de musique ancienne dans ses compositions modernes a été particulièrement innovante.

Activisme : En dehors de sa musique, Moby est respecté pour son activisme et son engagement envers des causes sociales et environnementales.

Moby continue d'être une figure importante dans la musique électronique et un défenseur passionné de plusieurs causes humanitaires.