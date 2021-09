Attaque au couteau dans un supermarché néo-zélandais

Sur les six blessés, trois sont dans un état critique, un est grave et un autre est dans un état modéré, a indiqué le service d'ambulance de St John dans une déclaration à l'agence de presse Reuters.



"Un extrémiste violent a commis une attaque terroriste contre des Néo-Zélandais innocents", a déclaré Mme Ardern lors d'un point de presse.



L'agresseur était un ressortissant sri-lankais qui vivait en Nouvelle-Zélande depuis 10 ans et était une "personne d'intérêt" depuis environ cinq ans, a-t-elle précisé.



L'homme, qui, selon Mme Ardern, était inspiré par Isis, a été tué dans les 60 secondes qui ont suivi le lancement de l'attaque. La loi interdit de garder cette personne en prison, a précisé Mme Ardern.



Une vidéo de l'attaque a été mise en ligne sur les médias sociaux, qui montre des clients terrifiés dans le supermarché de New Lynn. "Il y a quelqu'un ici avec un couteau ... il a un couteau. Quelqu'un a été poignardé", peut-on entendre un client dire dans la vidéo.



D'autres vidéos montrent des clients paniqués se précipitant hors du centre commercial, à la recherche d'un abri.



Un garde a demandé aux clients de quitter le centre commercial peu avant que six coups de feu ne retentissent.



"C'était une attaque violente. C'était insensé", a déclaré Mme Ardern. "Et je suis vraiment désolée que cela soit arrivé".



L'attaque s'est produite vers 14 h 40, heure locale, dans un supermarché Countdown. Le Premier ministre a déclaré qu'une équipe de police et un groupe tactique spécial ont pu tirer et tuer l'homme dans les 60 secondes qui ont suivi l'attaque parce qu'il était sous surveillance constante.



Le commissaire de police Andrew Coster a déclaré qu'ils étaient préoccupés par l'idéologie de l'homme et qu'ils l'avaient surveillé de très près. M. Coster a déclaré qu'ils l'avaient suivi de son domicile au supermarché vendredi. "Il est entré dans le magasin, comme il l'avait déjà fait auparavant. Il a obtenu un couteau à l'intérieur du magasin", a-t-il déclaré, cité par l'Associated Press (AP).



"Les équipes de surveillance étaient aussi proches qu'elles pouvaient l'être pour contrôler son activité", a-t-il ajouté. Lorsque l'agitation a commencé, deux policiers du groupe de tactiques spéciales se sont précipités, selon M. Coster. L'homme s'est approché des policiers avec le couteau et ils ont tiré et l'ont tué, a-t-il dit.



Le conseiller municipal d'Auckland Shane Henderson a déclaré dans un tweet qu'il avait "du mal à trouver les mots" après l'attaque.



Des témoins ont déclaré aux journalistes à l'extérieur du centre commercial qu'ils avaient vu plusieurs personnes allongées sur le sol avec des blessures par arme blanche. Certains clients ont tenté d'aider les blessés avec des serviettes et des couches, selon AP.



"Nos pensées vont aux victimes de cette attaque haineuse - et à notre famille néo-zélandaise", a écrit la sénatrice australienne Penny Wong.



La ville d'Auckland a été soumise à un confinement strict pour lutter contre une épidémie de coronavirus. Les gens ne sont autorisés à sortir de chez eux que pour acheter des produits alimentaires ou des médicaments.



"C'était odieux, c'était mal. Il a été perpétré par un individu, pas par une religion", a déclaré Mme Ardern à la presse. "Lui seul porte la responsabilité de ces actes", a-t-elle ajouté.



Des contraintes juridiques l'ont empêchée de parler en détail de l'attaque, a-t-elle dit, ajoutant qu'elle espérait que ces contraintes seraient bientôt levées.



La Nouvelle-Zélande est en état d'alerte pour des attaques après qu'un tireur suprémaciste blanc a tué 51 personnes dans deux mosquées à Christchurch en 2019.



(Avec les contributions des agences)