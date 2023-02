Augmentation mammaire Genève, toutes les questions et réponses

L'augmentation mammaire est une option intéressante pour de nombreuses femmes. Cependant, si vous avez des implants mammaires,



• Que devez-vous savoir sur leur vieillissement ?

• Quels sont les risques liés à ce type d'intervention ?

• Combien de temps faut-il à votre corps pour s'adapter à la présence d'implants mammaires ?



Quelle est la durée de vie d'un implant mammaire ?



Les implants sont conçus pour durer toute la vie, mais il y a une petite chance que l'implant tombe en panne. C'est rare, mais cela peut arriver. Dans ce cas, vous devrez faire remplacer l'implant afin d'éviter toute complication ou tout problème de santé lié à votre diagnostic de cancer du sein.



Comment les implants mammaires vieillissent-ils ?



Les implants mammaires sont en silicone ou en solution saline. Ils peuvent être placés sous le muscle pectoral, derrière lui ou au-dessus du muscle.

L'enveloppe de gel de silicone qui contient votre tissu mammaire est souple et peut être endommagée par la chaleur (comme une couverture électrique). Si vous passez régulièrement une imagerie par résonance magnétique (IRM) ou d'autres examens radiologiques, informez votre médecin que vous avez subi une chirurgie d'augmentation mammaire afin qu'il puisse prendre des précautions pour éviter d'endommager vos implants.

S'ils ne sont pas traités correctement pendant l'opération de retrait - par exemple, si une pression trop forte est exercée sur eux - l'implant peut se rompre et laisser échapper son contenu dans les tissus environnants.



Quand puis-je avoir des rapports sexuels après une augmentation mammaire avec un implant mammaire ?



Vous devez attendre que votre médecin vous donne le feu vert avant d'avoir des relations sexuelles. En général, cela se produit 3 à 4 semaines après l'opération. Si vous vous sentez à l'aise et prête avec vos nouveaux seins, allez-y et profitez-en !

Pourquoi ne pas avoir recours à une augmentation mammaire ?

L'augmentation mammaire est une option intéressante pour de nombreuses femmes. Les femmes qui ont perdu du poids ou qui ont allaité peuvent avoir des seins plus petits qu'avant, ce qui peut être frustrant et embarrassant. Les femmes qui ont une poitrine plate savent que leurs vêtements leur vont moins bien et qu'elles ne se sentent pas aussi confiantes dans leurs vêtements ou leurs maillots de bain.

Certaines femmes souffrent également de douleurs dorsales dues à des seins petits ou de taille inégale, ce qui peut les mettre mal à l'aise lorsqu'elles font de l'exercice ou se déplacent beaucoup pendant la journée. Avoir des seins plus volumineux peut contribuer à améliorer la posture, car vous vous tiendrez plus droite en raison du poids plus important sur votre poitrine, au lieu de pendre de vos épaules comme ce serait le cas avec des seins plus petits !

En outre, avoir des seins plus volumineux peut améliorer l'image corporelle en vous donnant plus d'assurance lorsque vous vous regardez dans les miroirs - surtout après avoir subi une intervention chirurgicale où il y aura des cicatrices qui guériront avec le temps mais ne seront plus visibles une fois complètement guéries."

L'augmentation mammaire est une excellente option pour de nombreuses femmes.

L'augmentation mammaire est une option intéressante pour un grand nombre de femmes. Elle peut être utilisée pour corriger une asymétrie, augmenter le volume des seins ou réduire la taille de l'aréole. Lorsque vous envisagez une augmentation mammaire, vous devez savoir qu'il existe plusieurs types d'implants :

• Salins ou en gel de silicone ;

• Ronds,

• Anatomiques ou en forme de goutte d'eau ;

• A surface lisse ou texturée (gummy bear).

Le choix de l'implant dépend de vos préférences et de vos besoins, ainsi que de ceux de votre chirurgien plasticien. Votre chirurgien vous guidera tout au long de ce processus afin que vous trouviez ensemble l'option qui convient le mieux aux deux parties !