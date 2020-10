Bénin: un camion d’essence frelatée fait des dégâts

Le camion transportant de l’essence contrebande a quitté Madekali et c’est à Bembèrèké que le camion a pris feu. Selon les faits rapportés par Deeman Radio, le camion transportant l’essence pèse 15 tonnes avec 7 personnes à l’intérieur. Cependant, les 3 victimes sont celles qui étaient assises sur les bidons d’essence de la remorque du camion. Les quatre autres personnes se trouvant dans la cabine s’en sortent avec quelques blessures. Ils ont été conduits au centre de santé de N’Dali pour se faire soigner.

Après cet incident tragique, le Maire de N’Dali Daouda Saka Mèrè et le Commissaire Central de N’Dali ont fait figure de leur présence pour faire un constat sur les dégâts causés particulièrement du camion totalement brulé. Cinq jours plutôt, un incident semblable s’est aussi déroulé à 06 heures du matin à Gamaré un village situé à 7 kilomètres du centre-ville de Bembèrèkè. Heureusement les occupants du camion ont pu s’échapper à temps avant que le camion n’explose. Aucune perte de vie à déplorer au passage.



Malgré le contrôle sévère installé par les autorités, ces camions transporteurs d’essence frelatée réussissent toujours à passer les mailles de la police et à mettre leurs vies ainsi que la vie de millions de citoyens en danger.