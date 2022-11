Brésil : De nombreux dirigeants, dont Emmanuel Macron, saluent la victoire de Lula

Un homologue de taille certainement avec qui il faudra composer si on veut vraiment relever sa gouvernance. Plus que de simples félicitations, le président français à discuté au téléphone avec le nouveau président Brésilien. Avec Inàcio Luiz Lula ce Lundi 31 Octobre 2022, Macron a parlé de partenariat dans l’avenir. Pour le président français, la victoire de Lula est une bonne nouvelle pour la France. Il fallait s’y attendre même si on n’avait pas remarqué le soutien de Macron à ce dernier avant les élections. Les observateurs les plus attentifs pouvaient déjà comprendre ce penchant.

Heureux sur son compte Twitter, Macron est très impatient de traiter avec Lula. Il parle de « partenariat stratégique ». L’histoire entre ces deux pays en dit long en entendant le président français. Certainement que ce partenariat portera de grand avantages tant pour la France que pour le Brésil avec l’actuelle situation économique des deux côtés.