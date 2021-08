Brésil : l’épouse de l’ambassadeur de Grèce et son amant condamnés pour son assassinat

L’enquête était basée sur de nombreux indices tels que du sang sur le canapé et des images de caméras de surveillance, et a finalement poursuivi l’amant policier de Françoise de Souza Oliveira, Sergio Gomez · La juge Anna Cristina Da Silviera Fernández a déclaré dans le communiqué de condamnation que « ce crime a été soigneusement planifié et prémédité par l’épouse du diplomate ». « Selon le témoignage, l’accusé a planifié et conçu l’assassinat et était le cerveau de toute la terrible conspiration », a-t-elle ajouté.



Le troisième accusé a comparu devant le tribunal pénal de Xinxing. Il est question d’une personne proche à un policier qui a été jugé à un an d’emprisonnement pour avoir aidé à transporter et cacher le corps d’un diplomate.