Burkina Faso : la France annonce le retrait de ses troupes d’ici un mois, suite à la demande de Ouagadougou.

Il faut signaler que la demande du Burkina est faite officiellement depuis Lundi 23 janvier de cette année 2023 et avait reçu une réponse de Paris réclamant plus de clarification de la part du président Ibrahim Traoré. Le président de la transition a fait la nuance qu’il ne s’agit pas en réalité d’une rupture des relations diplomatiques entre son pays et la France. C’est l’accord permettant la présence au Burkina Faso de forces françaises seules qui sont dénoncées. C’est d’ailleurs l’explication qu’a donnée Jean-Emmanuel Ouédraogo porte-parole du gouvernement face à la presse le Lundi.

Une telle demande se soupçonnait lorsqu’on fait une analyse plus profonde des derniers événements. Il faut rappeler que dans le mois de décembre le Burkina Faso avait déjà demandé à Paris de remplacer Luc Hallade jusque-là ambassadeur de la France au Burkina Faso. On lui reprochait des propos sur la situation sécuritaire du pays.

Qui remplacera la France au Burkina, est la grande question qu’il faut se poser actuellement. Si le Burkina n’affiche pas encore clairement son amitié avec Wagner, il faut reconnaître que plusieurs signes trahissent déjà cette discrétion.