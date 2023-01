Burkina Faso la présence militaire française en sursis

On n'en est pas encore là, mais la probabilité d’en arriver est très forte au regard des dernières nouvelles. Il faut rappeler que cette base installée depuis 2011, fait actuellement objet de plusieurs critiques. Avec une concordance des informations de plusieurs sources, une étude d’un possible départ de la base serait en cours. Les derniers événements après le dernier coup d'État en disent long. On se souvient encore du rassemblement anti français des manifestants qui supportaient les actuels dirigeants après le coup de force. Ce 30 Septembre 2022 date du coup d’état entrera-t-il dans l’histoire de fin de coopération militaire entre le Burkina Faso et la France ?

Le cas du Mali risque de se reproduire même si ce n’est pas avec la même brutalité. On parle déjà de « reformatage et de nouvelles modalités de coopération ». Cette proposition faite à la junte au pouvoir envisage une sorte de restriction et plus d’implication avec les forces spéciales burkinabées. L’ambassadeur Hallade en parlait d’ailleurs en novembre 2022, sans parler formellement de départ même s’il conditionnait la présence de ces forces françaises à la volonté des actuels dirigeants.