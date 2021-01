Canada : la gouverneure générale contrainte de démissionner

Julie Payette a démissionné ce jeudi 21 janvier 2021 dans l’après-midi de son poste de gouvernante générale du Canada suite à une fuite dans les médias de ses excès de colère, de harcèlement et de cris incessants qu’elle exerçait sur son personnel.



L’enquête menée sur sa gestion du personnel a révélé que l’ancienne astronaute n’a rien d’une employée modèle. Les témoignages se sont accumulés sur le climat de terreur que faisait régner la gouverneure générale sur son personnel. Harcèlement, cris incessants, sans parler de ses dépenses faramineuses pour rénover ses bureaux. D’après les informations, elle rechigne aussi souvent à signer des lois, pourtant une partie importante de son travail.



La série d’allégations de harcèlement, de dénigrement, d’insulte et d’injure ternissait l’image personnelle de Julie Payette, et celle de sa fonction, depuis plusieurs mois. Devant ces nuages qui s'accumulaient à l’horizon, Justin Trudeau le Premier ministre canadien a décidé qu’il n’avait pas le choix d’exercer un peu de pression sur Son Excellence pour qu’elle quitte ses fonctions.



Lorsque qu’en 2017 le Premier ministre canadien annonce sa nomination au poste de gouverneure générale, c'est-à-dire la représentante de la reine d’Angleterre au Canada, l’opposition applaudit. La gloire de cette ancienne astronaute, qui a participé à des missions sur la station spatiale internationale, donnait du lustre au gouvernement. Sa démission aujourd’hui après ces révélations n’est pas moins problématique, elle démontre le manque de rigueur qui a précédé sa nomination.