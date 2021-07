Canicule: 43 corps de migrants retrouvés à la frontière de l'Arizona

Selon l'Associated Press (AP), Humane Borders, une association à but non lucratif qui recense les corps retrouvés en Arizona à partir des données du bureau du médecin légiste du comté de Pima à Tucson, 43 restes humains de migrants ont été retrouvés en juin à la frontière entre l'Arizona et le Mexique.



Sur ces 43 corps, au moins 16 ont été retrouvés un jour après leur mort, tandis que 13 étaient morts depuis moins d'une semaine, a déclaré à l'AP Mike Kreyche, coordinateur de la cartographie pour Humane Borders.



M. Kreyche a précisé qu'au cours des six premiers mois, 127 corps ont été récupérés dans la région, soit 31 de plus que les cadavres récupérés en 2020 pour la même période. Le nombre de décès de cette année dépasse également le chiffre antérieur de 2017, lorsque 123 corps ont été récupérés le long de la frontière entre l'Arizona et le Mexique.



L'exposition a été répertoriée comme la cause la plus fréquente de décès parmi les corps récupérés à la frontière de l'Arizona avec le Mexique, longue d'environ 400 miles avec une vaste étendue de terres désertiques.



"En raison de l'immensité du territoire et des millions d'acres de désert désolant que les migrants traversent, la triste réalité est qu'un pourcentage substantiel de restes humains ne sera jamais retrouvé", indique l'ONG sur son site internet. Ils ajoutent qu'au 31 décembre 2018, plus de 1 000 défunts n'ont toujours pas été identifiés.



Le Texas a également signalé une augmentation du nombre de décès de migrants, les responsables de l'État multipliant les opérations de sauvetage le long de sa frontière avec le Mexique.



Il y a eu 36 décès de migrants au cours des cinq premiers mois de cette année, soit plus que tous les décès signalés en 2020, selon le rapport de l'AP citant les données du département du shérif du comté de Brooks, dans le sud du Texas.



Le tronçon n'a pas toujours été un cimetière. Moins de cinq migrants morts ont été retrouvés dans le sud de l'Arizona chaque année avant 2000, selon un rapport de USA Today.



Les chiffres ont commencé à augmenter en 2001 avec l'augmentation de l'immigration illégale du Mexique vers les États-Unis. En raison du renforcement de la sécurité aux frontières de la Californie et du Texas, un nombre croissant de migrants sont désormais contraints de traverser le terrain glissant de l'Arizona pour trouver refuge, indique le rapport de l'AP.



L'augmentation du nombre de décès enregistrés survient alors que les États de l'Ouest subissent des températures dangereusement élevées cet été.



On estime qu'environ 200 personnes - pour la plupart des sans-abri, des malades et des personnes âgées - sont mortes ce mois-ci en Oregon et dans l'État de Washington.



Selon un récent rapport de la National Oceanic and Atmospheric Administration, les États-Unis ont enregistré le mois de juin le plus chaud depuis 127 ans. La température moyenne du mois de juin dans tout le pays était de 72,6F, soit environ 4,2 degrés au-dessus de la normale, indique le rapport.



Pour ajouter aux inquiétudes, les températures élevées ont attisé les feux de forêt dans de vastes régions des États-Unis.



Dimanche, les pompiers ont lutté contre au moins 55 grands incendies dans le pays, dont 11 dans le seul Arizona. L'ampleur des incendies est telle qu'au moins 768 000 acres de terres dans 12 États de l'ouest des États-Unis et plus de 500 000 acres au Canada étaient en feu dimanche.