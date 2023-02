Centrafrique, Mali, Burkina-Faso, : En Afrique, la France en disgrâce

On en est pas officiellement là mais on y est presque. Il faut observer que les pays qui ont demandé le départ de la France sont considérés aujourd’hui comme ceux ayant à leur tête des dirigeants les plus courageux. Le phénomène s’analyse aussi dans un autre sens par plusieurs observateurs. Plusieurs pensent à cet effet que certains dirigeants utilisent le sentiment antifrançais de la population pour se faire une légitimité. Si cet aspect n’est pas totalement faux, il faut aussi reconnaître que c’est le moment pour la France de revoir sa politique de coopération avec les pays africains.

Dans tous ces pays qui rejettent la coopération avec la France on remarque une installation de la Russie. La réalité sur le terrain est tout autre que la version officielle de la Russie. Certains dirigeants avouent d’ailleurs être en coopération militaire avec la Russie depuis des années. Sauf qu’il faut continuer par se demander si la coopération militaire avec la Russie implique aussi la présence du groupe militaire Wagner.