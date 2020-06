Coronavirus : l’Afrique du sud compte plus de 1000 morts

Le 05 mars 2020, l’Afrique du sud enregistre son premier cas du Covid 19. Le sujet est un homme de retour d’Italie. Quelques jours plus tard, un premier décès est constaté le 27 mars. Après discussions, le président sud-africain Cyril Ramaphosa ordonne le jour suivant, un confinement de plus de 57 millions d’habitants afin de ralentir la propagation du virus. Un choix mal vu par un grand nombre de la population qui doit sortir chaque jour pour espérer ramener un peu d’argent à la maison pour nourrir sa famille.







Face à la multiplication des cas de Covid 19, l’Afrique du sud compte le plus grand nombre de cas Covid 19 en Afrique. Et face à cette situation, dans le cadre d’une coopération médicale entre lui et le Cuba, 200 médecins cubains rejoignent l’Afrique du sud pour lui venir en aide en plus des médecins chinois qui se trouvaient eux aussi dans le pays apportant leur aide.







Selon des spécialiste, l’Afrique du sud est sévèrement touché par le corona virus à cause de l’affluence des autres citoyens du monde qui arrivent dans le pays. Les aéroports sud-africains voient arriver plus d’étrangers du monde entier plus que n’importe quel autre pays en Afrique d’où la contamination et la sévère propagation. Le pays est aussi beaucoup exposé à cause des nombreux personnes atteintes du VIH, de la tuberculose et du diabète.







Les deux tiers des malades et plus de trois quarts des morts sont plus concentrés dans le cap occidental, sud-ouest, celle de la ville touristique du cap, où les services de santé sont souvent débordés.







Le confinement strictement adopté à mis l’économie du pays dans une impasse. Une économie qui était déjà en récession avant le début de la crise sanitaire. Le gouvernement se fait critiqué pour sa gestion chaotique de la crise et souhaite un deconfinement pour pouvoir retourner à leurs activités. << si nous restons à la maison de peur d’avoir le virus alors que nous ne travaillons plus, c’est de la faim dont nous allons mourir dans nos maisons parce que on ne reçoit pas d’aide financière ni alimentaire pour nous nourrir malgré que le gouvernement dit avoir pris les mesures pour accompagner les sud-africains >>, affirme un habitant de Johannesburg.







Le président a décidé d’alléger une première fois le confinement en début du mois de mai et un assouplissement des mesures pour une reprise de l’économie ; ce qui entraîna un second souffle de la pandémie du corona virus dans le pays. Le pays compte aujourd’hui 52991 cas confirmés avec 229006 guérisons dont 1162 décès.







<< l’augmentation des cas d’infections,plus rapidement que la plupart d’entre nous ne l’imaginaient, devrait nous préoccuper pas nous paniquer >>,a déclaré Cyril Ramaphosa tout dernièrement. << Nous avons la capacité, en tant que pays de limiter l’impact de la maladie >>.a ajouté le chef de l’État.







Le pic de l’épidémie n’est pas encore atteint mais devrait arriver dans un mois et pourrait infecter un million de personnes et faire 40000 morts d’ici novembre selon les épidémiologiques et certains scientifiques.