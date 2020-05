Covid 19 ; situation sanitaire en Afrique

La situation sanitaire en Afrique a vec la pandémie (Covid-19)

L'Afrique n'a pas vite été en contact avec le virus donc au départ, c'était beaucoup plus en Europe qu'il faisait des ravages. Il y a plus d'un mois, le virus s'est introduit dans plusieurs pays su continent causant par conséquent plus d'un millier de morts avec plus de 21.000 cas confirmés.



Pour contrer cette pandémie, les états d'Afrique ont très rapidement mis en place le confinement et rendu obligatoire pour tous les citoyens qui circulent le port des masques. L'OMS déclarait que quelques pays connaitraient dans les jours à venir, un pic important. Ce qui n'est hélas pas une bonne nouvelle. En dépit de la progression du nombre de contaminations, l'Afrique reste bien loin derrière l'Europe, l'Italie, les États-Unis qui présentent de lourds bilans.



Les différentes mesures



Les états n'ont pas attendus longtemps avant d'annoncer leur mesures tels que, couvre-feu , état d'urgence, cordon sanitaire, port de masque, lavage obligatoire des mains, la fermeture des lieux de cultes , bars, etc..



L'Union Africaine prévoit de distribuer un million de tests pour dépister le Covid-19.



Les médecins appellent également à une vigilance dans l'utilisation de l'hydroxychloroquine ainsi que l'azithromycine. Cet appel est lancé par 13 médecins africains, européens et nord-américain et concerne plus l'Afrique subsaharienne. Car l'usage abusif de ces deux médicaments aurait d'autres répercussions sur les utilisateurs.