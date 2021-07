Crise tunisienne: ouverture d'une enquête sur les financements politiques étrangers

Cela intervient après que le président du pays, Kais Saied, a limogé le premier ministre, Hichem Mechichi, dimanche et suspendu le parlement pour 30 jours. Les actions du président ont plongé la Tunisie dans sa plus profonde crise depuis une décennie et ont conduit à des accusations de coup d'État en cours.



Une source judiciaire a déclaré à Reuters que l'enquête avait été ouverte le 14 juillet, quelques semaines avant l'intervention spectaculaire du président dimanche.



L'enquête sur les financements étrangers se déroule sans ingérence présidentielle, ont précisé les sources.



Ayich Tounes, le mouvement populiste qui a vu le jour en 2019, fait également l'objet d'une enquête.



Les trois parties concernées ne sont pas étrangères à la controverse. Le magnat des médias, Nabil Karoui, qui a fondé Qalb Tounes, a mené la majeure partie de sa campagne présidentielle de 2019 depuis les cellules du système pénitentiaire tunisien, où il était détenu pour des accusations de corruption qu'il nie, mais qui restent en cours.



Ennahda a été poursuivi par la controverse presque depuis sa création. Bien que les détails soient rares, les accusations de financement étranger sont très probablement liées aux soupçons publics concernant les relations étroites du parti politique avec le Qatar.



Ayich Tounes, pour sa part, est depuis longtemps lié à la Fondation Rambourg.



L'intervention spectaculaire de Kais Saied dans la vie politique tunisienne dimanche dernier reste très populaire dans le pays d'Afrique du Nord. Mardi, l'Ordre national des avocats tunisiens (ONAT), lauréat du prix Nobel de la paix, a soutenu le président en demandant l'ouverture de tous les dossiers relatifs à la corruption, à l'ingérence électorale et au terrorisme.



Mais l'orientation actuelle de la Tunisie n'est pas de nature à calmer les nerfs à vif à l'étranger.



À Washington, le sénateur républicain Lindsey Graham a déclaré que les États-Unis et leurs alliés devaient s'engager "à fond" sur la Tunisie, notamment en étant "sur le terrain". Ailleurs, le démocrate Chris Murphy a mis en doute la possibilité que les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite soient derrière les actions du président.



Indépendamment de l'implication extérieure, le président bénéficie d'un soutien enthousiaste de la part d'un public depuis longtemps lassé par la théâtralité et la démagogie des partis politiques du pays. Les gouvernements tunisiens successifs ont fini par être perçus comme ayant donné la priorité à la politique sur le bien-être du pays.



Ces dernières semaines, la réponse lamentable du gouvernement à la pandémie mondiale s'est avérée être un paratonnerre pour la méfiance du public envers le parlement. L'approvisionnement en oxygène au sein du système de santé public tunisien, qui souffre d'un sous-financement chronique, a longtemps été un problème alors que les cas de coronavirus continuaient d'augmenter.



La perception publique de l'inefficacité politique a été aggravée par l'ouverture bâclée des centres de vaccination pendant la fête musulmane de l'Aïd et par les querelles de clocher qui ont suivi entre le Premier ministre et le ministre de la Santé pour déterminer qui était responsable de cette débâcle.



Les partisans du président ont également qualifié le plus grand parti de Tunisie, les "démocrates musulmans" autoproclamés, Ennahda, de simples "islamistes" dans le but d'affaiblir les critiques de l'intervention de Saied.



Ennahda a été présent dans presque tous les gouvernements depuis la révolution, ce qui n'a guère contribué à renforcer sa crédibilité actuelle.