De commandant en chef à l'intrus à Palm Beach

Mercredi, Donald J. Trump a fait ce que font beaucoup de New-Yorkais plus âgés : il s'est retiré en Floride.



Sa carrière présidentielle, remplie de la fougue et du sens du spectacle dont il a fait preuve en annonçant sa candidature après un tour d'escalator en or à New York, s'est terminée tranquillement et en privé, derrière les haies soignées de sa propriété Mar-a-Lago à Palm Beach.



Les riches ont longtemps cherché à se retirer de la vie publique sur cette île-barrière chichi. La haute société connaît une chose ou deux sur la discrétion, et on ne pourrait guère choisir un meilleur endroit pour s'isoler qu'un luxueux manoir en bord de mer pendant le glorieux hiver de la Floride du Sud.



Mais en cherchant refuge en Floride, comme tant d'autres l'ont fait avant lui, M. Trump pourrait constater que certains à Palm Beach ne sont pas vraiment désireux d'embrasser l'ancien président comme voisin à plein temps, pas après qu'il ait incité une foule de ses partisans, il y a deux semaines, à prendre d'assaut le Capitole américain.



"Personne à qui j'ai parlé n'a hâte qu'il revienne à Palm Beach", a déclaré Richard J. Steinberg, un courtier immobilier qui travaille à Palm Beach et à New York. "Très honnêtement, je pense que, que vous soyez ou non un partisan de Trump, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, en bonne conscience, puissent justifier ce qui s'est passé le 6 janvier, et je pense que la plupart - la plupart - des gens le tiennent au moins partiellement responsable".



Des foules de partisans de M. Trump ont salué son cortège mercredi, alors qu'il faisait un dernier voyage sur le Boulevard du Sud, de l'aéroport international de Palm Beach à Mar-a-Lago, et beaucoup ont crié de joie pour l'apercevoir dans ses derniers moments de présidence.



Il nous a donné la liberté", a déclaré Valéry Barto, de West Palm Beach, qui portait un chapeau "Make America Great Again" et a attendu près de trois heures avant que M. Trump ne passe. "Il était pour nous. Maintenant, tout va être chamboulé."