Décès de Mévégué Amobé

Ancien présentateur de TV5MONDE, Mévégué Amobé est né au Cameroun en 1968 un 1ER Octobre. Il s’est retrouvé en France alors qu’il n’avait que 5 ans. Il a fait des études en communication et dans le cinéma. C’est plus tard qu’il fait un complément de formation au conservatoire libre du cinéma français de paris. L’homme a montré toute sa passion pour la culture dans plusieurs médias, dont : France 24, TV5MONDE, et plusieurs autres PDG de la société MVG dès les années 1998, c’est avec son grand ami et collègue Joseph Andjou, aussi talentueux journaliste ivoirien qu’il a produit pour canal+. Un film en documentaire qu’ils ont nommé « Abidjan on dit quoi ». Ce documentaire s’est déroulé sur le thème de l’humour ivoirien.