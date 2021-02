Des avions de chasse chinois pénétrent la zone de défense aérienne de Taïwan pour l'arrivé du nouveau ministre de la défense

Le ministère taïwanais de la défense a déclaré que quatre J-16 et quatre JH-7 chinois ainsi qu'un avion de guerre électronique ont volé près des îles Pratas contrôlées par Taïwan, dans la partie supérieure de la mer de Chine méridionale. L'armée de l'air a brouillé les pistes, avec "des avertissements radio émis et des systèmes de missiles de défense aérienne déployés pour surveiller l'activité", a déclaré le ministère. Les avions chinois volent dans le coin sud-ouest de la zone presque quotidiennement, bien que la dernière incursion de cette envergure ait eu lieu le 24 janvier, lorsque 12 chasseurs chinois ont été impliqués.



Il n'y a pas eu de commentaire immédiat de la part de la Chine.



Peu avant la déclaration du ministère, Taïwan a annoncé un remaniement des hauts responsables de la sécurité, y compris un nouveau ministre de la défense formé aux États-Unis, pour aider à soutenir la modernisation de l'armée et les efforts de renseignement.



Le président Tsai Ing-wen s'est engagé à défendre l'île et a fait de la modernisation de ses forces armées une priorité, notamment en développant une flotte de nouveaux sous-marins, en achetant de nouveaux chasseurs F-16 aux États-Unis et en modernisant ses navires de guerre.



Le directeur général du Bureau de la sécurité nationale, Chiu Kuo-cheng, diplômé de l'US Army War College en 1999, remplacera Yen De-fa au poste de ministre de la défense, a déclaré le porte-parole du bureau présidentiel, Xavier Chang, aux journalistes. Le président s'attend à ce que Chiu achève la prochaine étape des réformes militaires, y compris la planification de la "guerre asymétrique", en se concentrant sur les armes mobiles de haute technologie conçues pour rendre toute attaque chinoise aussi difficile que possible, a déclaré M. Chang.



L'ancien poste de chef des services de renseignement de Chiu sera repris par Chen Ming-tong, l'un des principaux décideurs politiques de Taïwan, qui dirige désormais le Conseil des affaires continentales.



"La tâche la plus importante du Bureau de la sécurité nationale est de comprendre et d'avoir une emprise sur la Chine", a déclaré M. Chang.



Ils prendront leurs fonctions la semaine prochaine.



La Chine annonce son budget militaire 2021 le mois prochain lors de la réunion annuelle du Parlement, un chiffre suivi de près comme indication de ses intentions stratégiques. L'année dernière, elle a fixé un taux d'augmentation à son plus bas niveau depuis trois décennies, alors que l'économie s'est effondrée pendant la pandémie COVID-19.



L'expert militaire chinois Ni Lexiong, professeur à la retraite de l'université de sciences politiques et de droit de Shanghai, a déclaré que cette année, il y aurait probablement une forte augmentation, en partie en raison des tensions accrues sur Taïwan.