Le porte-parole en chef des talibans avait déclaré que de cette explosion, 13 à 20 personnes étaient mortes et 52 blessées.



Le porte-parole a déclaré que les talibans ont « condamné » ces attaques, tout en soulignant qu’elles ont eu lieu dans des zones où l’armée américaine est responsable. L’Émirat islamique condamne fermement les bombardements contre des civils à l’aéroport. L’explosion s’est produite dans une zone où l’armée américaine est responsable de la sécurité.





D’après des rumeurs, ces explosions seraient une attaque criminelle de certains groupes non identifié jusque-là. Des témoins ont déclaré que les Afghans rassemblés jeudi près de l’aéroport de Kaboul étaient « complètement paniqués » et ont subi deux bombardements mortels. Plusieurs pays occidentaux ont annoncé plus tôt dans la journée qu’une menace terroriste est imminente » et ont attaqué l’aéroport de Kaboul plusieurs heures plus tard. Le principal porte-parole des talibans a déclaré jeudi que 13 à 20 personnes avaient été tuées et 52 blessées dans l’explosion. Selon le Wall Street Journal et Fox Channel, citant des responsables américains non identifiés, quatre Marines ont été tués.





Le président de la république française Emmanuel Macron a souligné que la situation à l’aéroport était toujours « très dangereuse » et a annoncé que la France allait encore évacuer « des centaines d’Afghans ». Selon la Maison Blanche, à Washington, le président américain Joe Biden a pris connaissance des développements après l’explosion. Il promet de pourchasser les auteurs de cet attentat qui a causé autant de mort.



Dans l’après-midi, à Londres, une réunion interministérielle de crise à été convoqué par le premier ministre britannique. L’armée britannique a également participé à l’opération d’évacuation à Kaboul sous la supervision de l’armée américaine.