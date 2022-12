En Afghanistan, les femmes sont désormais interdites d’accès à l’Université

Comme d’habitude les Etats-Unis d’Amérique n’ont pas tardé à donner de la voix. Ned Price trouve en cette décision une pire humiliation de la femme. Pour le département d’Etat américain, les Talibans vont un peu trop loin en imposant tant de restrictions aux femmes. Il faut rappeler que ce n’est pas seulement les portes des études secondaires et universitaires qui leurs sont fermées. Elles n’ont pas aussi le droit de voyager "seule". Elles doivent se faire accompagner d’un parent de sexe masculin. Une sorte d’esclavage qui n’a plus sa place eu 21ème siècle.

Le comble est le non accès à certains emplois publics. Dans un pays en pleine reconstruction, comment comprendre que plusieurs espaces publics comme les Jardins, les parcs, les salles de sport et bains soient interdits aux femmes.

Une analyse plus profonde de ces décisions laisse croire que le développement de l’Afghanistan ne préoccupe pas ses dirigeants. Si toutes les filles devront abandonner leurs études pour ne laisser que les hommes continuer, plusieurs se demandent où trouvera le pays, des femmes pour soigner les autres femmes dans l’avenir. Plusieurs autres pays critiquent comme d’habitude la décision sans grande influence sur les Talibans.