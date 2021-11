En proie à la pollution, New Delhi annonce des mesures d’urgence

Les experts ont relevé dans cette ville des particules dépassant largement les limites internationales. En suspension, des particules fines PM2,5 vont jusqu’à plus de 10 fois de taille diamétrale autorisée par l’organisation mondiale de la santé. C’est déjà exagéré en matière sanitaire, non seulement pour les habitants de New Delhi mais pour l’inde et l’humanité.