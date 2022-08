"Être une femme publique, c'est être menacée"

Manuela d'Ávila a réagi aux attaques. "Être une femme publique au Brésil, c'est être menacée en permanence. C'est choisir un endroit pour la peur, un autre endroit pour le courage, un autre endroit pour faire semblant de l'ignorer. C'est vivre avec la menace du viol comme comme correction. (…) C'est une énième menace dont ma fille, ma mère et moi avons souffert".



L'histoire de la violence politique contre Manuela D'Ávila ne date pas d'aujourd'hui. En 2020, lorsqu'elle s'est présentée à la mairie de Porto Alegre, la candidate de l'époque a dû se tourner vers la police pour enquêter sur les menaces contre sa fille, alors âgée de 5 ans. En mai de cette année, Manuela D'Ávila a décidé de renoncer à tout poste en 2022, invoquant comme raison la "désunion de la gauche" dans son État d'origine du Rio Grande do Sul, en plus de la routine des attaques contre elle et sa famille ces dernières années.



La direction nationale du PCdoB a publié une note de solidarité avec Manuela d'Ávila. "La violence politique est inacceptable dans une société qui se veut démocratique". Le Parti communiste exige "que les autorités prennent des mesures nécessaires pour que les menaces cessent et que les criminels soient punis".