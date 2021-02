Facebook dit qu'il empêchera de voir ou partager des informations en Australie

Facebook avait initialement menacé de retirer des contenus d'actualité en août, relativement tôt dans les discussions sur la nouvelle loi. La décision de donner suite à cette menace intervient alors que la législation doit être débattue au Parlement avant d'être votée.



Les éditeurs australiens se verront désormais interdire de partager ou de publier du contenu sur leurs pages Facebook. Les organisations internationales d'information pourront toujours publier des nouvelles comme d'habitude, mais celles-ci ne pourront pas être vues ou partagées par les utilisateurs en Australie. Les lecteurs australiens ne pourront pas accéder à des contenus d'information de n'importe où, et les lecteurs internationaux ne pourront pas accéder aux contenus d'information australiens.



Facebook a clairement indiqué que les changements n'affecteront que le contenu et les pages d'actualités en Australie, et que le reste de ses autres produits et services ne changeront pas autrement. "Nous voulons assurer aux millions d'Australiens qui utilisent Facebook pour se connecter avec leurs amis et leur famille, développer leurs entreprises et rejoindre des groupes pour aider à soutenir leurs communautés locales, que ces services ne changeront pas", a déclaré Facebook.



Les législateurs affirment que les nouvelles règles sont nécessaires pour "protéger le journalisme d'intérêt public" en garantissant que les médias sont payés pour le contenu que les utilisateurs des médias sociaux et des moteurs de recherche lisent et partagent. Mais Google et Facebook se sont vivement opposés à l'introduction de la nouvelle règle, arguant qu'elle est basée sur une mauvaise compréhension de la relation entre les entreprises de technologie et les médias. Ces derniers jours, Google a quelque peu assoupli sa position, en signant une série d'organisations de médias à un nouveau programme de licence qui verra de nouveaux accords signés avec ces médias.



Mais Facebook a déclaré qu'il ne serait pas en mesure de coopérer avec la nouvelle règle.



"Elle nous a laissé face à un choix difficile : tenter de se conformer à une loi qui ignore les réalités de cette relation, ou cesser d'autoriser les contenus d'information sur nos services en Australie. Facebook a fait valoir qu'il était différent de Google en ce sens que "la recherche est inextricablement liée aux nouvelles et les éditeurs ne fournissent pas volontairement leur contenu", tandis que sur Facebook, "les éditeurs choisissent volontairement de publier des nouvelles sur Facebook, car cela leur permet de vendre plus d'abonnements, d'accroître leur audience et d'augmenter leurs revenus publicitaires".



En tant que tel, il a déclaré qu'il fournissait déjà suffisamment de valeur aux éditeurs et qu'il serait injuste qu'il soit forcé de contribuer davantage au fonctionnement de ces organismes de presse. Il a également déclaré que "le gain commercial des nouvelles est minime" pour Facebook.



"Les actualités représentent moins de 4 % du contenu que les gens voient dans leur fil d'actualité. Le journalisme est important pour une société démocratique, c'est pourquoi nous construisons des outils dédiés et gratuits pour aider les organisations de presse du monde entier à innover dans leur contenu pour les audiences en ligne".



Dans d'autres pays, dont le Royaume-Uni, la société a lancé Facebook News, qui comprend des accords commerciaux avec des éditeurs.