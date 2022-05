Fusillade dans une école du Texas : qu’est-ce qui s’est vraiment passé ?

Le bilan de cet acte ignoble fait état d’au moins 19 enfants et 2 professeurs tués au cours de cette fusillade. C’était ce Mardi 24 Mai 2022, dans une école primaire nommée ‘Robb Elementary School’ du Texas, un jeune homme de 18 ans en conflit familial après avoir tué sa grande mère, ouvre le feu sur les petits apprenants avec un fusil semi-automatique AR-19 avant d’être abattu par la police.



D’après les témoins sur scène et les rapports de la police, ce jeune adolescent serait entré dans le bâtiment, ensuite s’engage dans un couloir qui mène à deux salles de classes adjacentes et dans l’une d’elles le carnage commence. Les enfants ayant perdu la vie dans cette tragédie auraient entre 9 et 10 ans avec 2 de leurs enseignants.



Cet acte suscite consternation et tristesse dans tout l’Etat américain. Faut-il désormais toujours sortir dans les rues américaines avec la crainte de recevoir une balle venant de n’importe où ? Cet acte n’est pas le seul à être enregistré sur le territoire, cela devient fréquent et récurrent.