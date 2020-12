Ghana : Nana Akufo-Addo, de nouveau président.

Le président ghanéen sortant a battu son rival politique et ancien président John Mahama dans un scrutin extrêmement serré. C’est la troisième fois que les deux hommes s'affrontent lors de l'élection présidentielle ce lundi 07 décembre 2020.

48 heures après la fin du vote, Nana Akufo-Addo, leader du Nouveau parti patriotique (NPP), se voit donc déclaré vainqueur avec 51,59% des voix contre 47,36% pour le candidat de l'opposition du Congrès national démocratique (NDC).



Les résultats ont été annoncés dans la soirée du mercredi 9 décembre par la présidente de la Commission électorale Jean Adukwei Mensa dans une vidéo diffusée en direct sur les réseaux sociaux. Seulement un demi-million de voix sépare le président Nana Akufo-Addo de son prédécesseur John Mahama, qui est devenu chef de l'opposition depuis 2016.





Selon la commission, les Ghanéens se sont mobilisés en masse pour élire leur président avec un taux de participation de 79%. Les élections se sont déroulées globalement dans le calme, même si cinq personnes ont été tuées dans des violences électorales, d’après la police.



"Il s'agissait d'incidents isolés, même si certains sont tragiques", a affirmé mercredi Javier Nart, chef de la mission d'observation de l'Union européenne.





Par ailleurs, l'opposition a rejeté ces résultats et dit envisager de faire appel de la décision de la Commission électorale.

« Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d'accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée », a déclaré Haruna Iddrisu, un parlementaire du Congrès national démocratique (NDC), après l'annonce par la Commission électorale.