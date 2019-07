Guerre froide; Quand la Chine prend la mer

Les navires australiens et américains seraient contraints d'adopter de nouveau des tactiques d'entraînement de type guerre froide pour contrer la sophistication croissante du type de navire espion chinois qui devrait surveiller les plus grands exercices d'entraînement militaire de l'Australie.



Alors que les stratèges américains et australiens se préparent à mener l'exercice biennal Talisman Sabre sous le regard éblouissant d'un navire espion chinois se dirigeant vers la côte du Queensland, un éminent analyste stratégique a déclaré que la croissance de l'armée chinoise forçait les pays occidentaux à adopter à nouveau les tactiques de formation de l'ère soviétique.



Le directeur de la stratégie de défense et de la sécurité nationale de l'Australian Strategic Policy Institute, Michael Shoebridge, a déclaré que la présence du navire de surveillance chinois de type 815G Dongdiao-class obligerait les planificateurs de bataille australiens et américains à faire preuve de discernement dans l'utilisation de leurs capacités.



Ils réduiront au minimum le nombre de systèmes qu'ils auront sous tension à tout moment ", a déclaré M. Shoebridge à un quotidien Australien (The Australian). "Ils s'appuieront sur un radar de navigation au lieu de 10 pour l'ensemble de la flotte. Vous minimiseriez la communication entre les flottes, mélangeriez les temps de communication."



M. Shoebridge a déclaré que ce type de discipline était courant pendant la guerre froide, mais qu'elle n'était plus d'actualité depuis l'effondrement de l'Union soviétique.



"Les groupements tactiques de porte-avions américains avaient l'habitude de circuler avec la plupart de leurs systèmes en marche ", a déclaré M. Shoebridge. "Ils n'avaient pas de raison d'être aussi disciplinés. Maintenant, ils en redécouvrent la vertu."



Un navire de surveillance chinois de type 815G Dongdiao-class se dirigeait hier soir vers la côte du Queensland pour surveiller le Talisman Sabre biennal, le plus grand exercice militaire conjoint des forces australiennes, américaines et japonaises.