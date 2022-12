Il semble que la situation de Covid-19 en Chine pourrait déboucher sur un grave désastre humanitaire sans précédent.

La situation sanitaire en Chine semble se résumer à cette triste équation dans la mesure où jusqu’à quelques jours, les autorités avaient une maîtrise de la situation. Les différentes restrictions que n’acceptaient plus les citoyens serait incontestablement la cause de la non propagation de la pandémie. Il faut rappeler que la Chine déroulait une politique dite « zéro-Covid » avec pour objectif la fin des contaminations. Elle consistait en réalité en une sorte de confinement partielle par zone pour limiter les aller et retour.

Il y a environ un mois, cette politique vivement contestée par la population à commencer par connaître sa fin. Plusieurs s’en réjouissaient mais malheureusement aujourd’hui c’est déjà le regret puisque les hôpitaux craignent déjà se retrouver dans les mêmes conditions qu’il y a trois ans quand depuis Wuhan le virus s’annonçait. On assiste déjà à une saturation des crématoriums et un encombrement des centres de prise en charge. Un risque de retour à la case départ pour la Chine.

Il ne faut pas craindre uniquement le pire pour la Chine, mais aussi pour le monde entier si des dispositions ne sont pas prises à temps.