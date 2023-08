Des figures influentes, comme Nathalie Yamb et Kemi Seba, ont utilisé leur plateforme pour critiquer ouvertement la présence française en Afrique. Yamb, une influenceuse avec plus d'un million d'abonnés, a appelé à la fin de l'influence française en Afrique, en particulier à l'éviction des troupes françaises et à l'abandon du franc CFA. De même, Seba, bien connu pour ses positions anti-françaises, promeut l'idée d'une alliance entre la Russie et l'Afrique, considérant que les deux peuvent collaborer étroitement.



Vers une solution ?





Alors que la situation au Niger reste incertaine, la mission de la Cédéao vise à établir un dialogue et à chercher des solutions pacifiques pour restaurer la démocratie dans le pays. Les efforts pour trouver un terrain d'entente seront essentiels pour assurer la stabilité de la région et pour répondre aux préoccupations croissantes des citoyens concernant la gouvernance et les influences étrangères.