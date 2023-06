La Légende du Football, Zlatan Ibrahimovic, annonce sa retraite à l'âge de 41 ans

Zlatan Ibrahimovic est largement considéré comme l'un des meilleurs attaquants de tous les temps. Tout au long de sa carrière, il a remporté de nombreux titres prestigieux dans différents pays. Avec l'Ajax Amsterdam, il a remporté deux titres de champion aux Pays-Bas de 2001 à 2004. Il a ensuite continué à connaître le succès en Italie, remportant cinq titres de champion, dont trois avec l'Inter Milan de 2006 à 2009, deux avec l'AC Milan de 2010 à 2012, et deux autres de 2020 à 2023.

Les triomphes internationaux et le manque de la Ligue des champions Malgré ses nombreux succès en club, Zlatan Ibrahimovic n'a jamais remporté la Ligue des champions. Ce trophée prestigieux lui a toujours échappé, mais cela n'a pas diminué sa réputation en tant que joueur d'exception. Outre ses exploits en club, il a également remporté une Ligue Europa avec Manchester United de 2016 à 2018. Sa carrière internationale a été marquée par son passage au FC Barcelone en Espagne et au Paris Saint-Germain en France, où il a remporté respectivement un titre de champion dans chaque pays.



La retraite de Zlatan Ibrahimovic marque la fin d'une ère dans le monde du football. Son talent, son charisme et sa personnalité unique ont laissé une empreinte indélébile sur le sport. Alors que les fans du monde entier lui rendent hommage, Ibrahimovic laisse derrière lui un héritage de succès et de moments mémorables sur les terrains de football. Bien qu'il ne participera pas à l'Euro 2024 en Allemagne, sa présence restera gravée dans les mémoires, rappelant à tous pourquoi il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps.