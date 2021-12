La dépression : le tueur silencieux en Afrique (reportage)

On pourrait parler d’une fuite de responsabilité, mais le mal est plus profond que cela. Certains scientifiques trouvent une cause sociologique. Premièrement, la société africaine a tendance à attribuer au spirituel plusieurs maux dont la dépression. Cela est quand même absurde. On préfère parler de génie que d’aller voir un spécialiste pour une prise en charge efficace. Dans d’autres pays, les quelques spécialistes sont désœuvrés. Il faut montrer aussi selon les sociologues, plusieurs personnes ne vont pas en consultation à cause de la pauvreté.



Il y a aussi la honte et le mauvais diagnostic qui participent à cette négligence. La majorité des patients sont pris au sérieux à une étape critique de la maladie. Cette situation inquiète très peu les autorités qui se préoccupent plus des autres soins qui peinent aussi à être satisfaisants. La dépression doit connaitre une démystification sur le continent pour être mieux soignée.